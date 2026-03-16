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Bhojpuri Actress : 'छोटकी दीदी बड़की दीदी' के लिए अंजना सिंह को पहला बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड, जानें फिल्म में क्या है खास

अंजना सिंह ने सरस सलिल भोजपुरी सिने अवार्ड 2026 में बेस्ट एक्ट्रेस जीती।
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Dainik Hawk·
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Mar 16, 2026, 03:03 PM
'छोटकी दीदी बड़की दीदी' के लिए अंजना सिंह को पहला बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड, जानें फिल्म में क्या है खास

मुंबई: ऑस्कर अवॉर्ड के बीच देश में सरस सलिल भोजपुरी सिने अवार्ड 2026 में भोजपुरी के बड़े स्टार्स को पीछे छोड़ते हुए अंजना सिंह ने बाजी मार ली है।

अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे को टक्कर देते हुए अंजना सिंह को 'छोटकी दीदी बड़की दीदी' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के पुरस्कार से नवाजा गया है। बता दें कि सरस सलिल भोजपुरी सिने अवार्ड का कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में 15 मार्च की रात आयोजित किया गया।

भोजपुरी की चर्चित अभिनेत्री अंजना सिंह ने अवॉर्ड शो से जुड़ी वीडियो शेयर की है जिसमें वे 'छोटकी दीदी बड़की दीदी' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड लेती दिख रही हैं। इस मौके पर अंजना ब्लैक साड़ी में सादगी से भरी नजर आई। फैंस भी अपनी पसंदीदा अभिनेत्री को अवॉर्ड मिलने से खुश हैं और उन्हें दिल खोलकर बधाई दे रहे हैं।

अंजना सिंह और यामिनी सिंह की 'छोटकी दीदी बड़की दीदी' साल 2025 की बहुप्रतीक्षित भोजपुरी फिल्मों में शामिल रही। महिला प्रधान फिल्म होने की वजह से दर्शकों ने फिल्म को खूब पसंद किया गया। अभिनेत्री ने अपने करियर में कई महिला प्रधान फिल्मों में काम किया है लेकिन 'छोटकी दीदी बड़की दीदी' उनके लिए बेहद खास है। बात अगर फिल्म की करें तो फिल्म का ट्रेलर जनवरी 2025 में रिलीज हुआ था और फिल्म को फरवरी के महीने में टीवी और दंगल के ओटीटी ऐप पर रिलीज कर दिया गया।

फिल्म दोनों बहनों की कहानी है, जो परिवार में होने वाली राजनीति का शिकार होती हैं। अंजना की शादी (बड़की) बड़े परिवार में होती है, जहां बुआसास पहले ही अंजना और उसके ससुरालवालों की तरक्की को देखकर जलती है। बुआसास बार-बार अंजना को जलील करती है और उसका वंश आगे न बढ़े, उसके लिए उसके पति की हत्या करवा देती है। ऐसे में यामिनी सिंह (छोटकी) अंजना के देवर से शादी कर उसी घर की बहू बनती है और दोनों बहनें मिलकर बुआसास से अपने परिवार का बदलता लेती है। फिल्म में जहां परिवार में होने वाले कलह को दिखाया गया, वहीं दूसरी तरफ फिल्म भरपूर एक्शन से भरी है। पूरी फिल्म यूट्यूब पर मौजूद है, जिसे आप मुफ्त में भी देख सकते हैं।

--आईएएनएस

 

 

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