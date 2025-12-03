Anjana Singh : अंजना सिंह ने शेयर किया वीडियो, 'ओ री सासू मां' गाने पर दिखाया बेहतरीन अंदाज

मुंबई: भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री अंजना सिंह फिल्मों के साथ सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं और पोस्ट के जरिए अपडेट देती रहती हैं। बुधवार को भी उन्होंने ऐसा ही कुछ दिया है।

अभिनेत्री ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे मशहूर 'सासू मां' गाने के बोल के अनुसार एक्सप्रेशन देती नजर आ रही हैं। वीडियो में अभिनेत्री ने लाल रंग की साड़ी पहनी है, जिसके साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज कैरी किया है। वहीं, माथे पर लाल बिंदी, आंखों में काजल और लंबे बालों की चोटी कर देसी बहू का परफेक्ट अवतार लिया है। पोस्ट कर अभिनेत्री ने लिखा, "मर्द करे तो गलती ,औरत करे तो पाप ?…. ओ री सासू मां थमरे बेटे ने ….।"

वीडियो पोस्ट करते ही अभिनेत्री के कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ आ गई। कोई यूजर उनकी सादगी की तारीफ कर रहा है, तो कोई उनकी खूबसूरती पर फिदा हो रहा है।

सॉन्ग 'सासू मां' हाल ही में रिलीज हुआ है। इसे नूरन ने अपनी शानदार आवाज में गाया है। लिरिक्स और कंपोज जानी ने किया है और म्यूजिक बन्नी ने दिया है। गाने में अभिनेत्री अदिति राव हैदरी नजर आ रही हैं।

गाना इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हो रहा है। कई यूजर्स इस पर वीडियो बना रहे हैं।

अंजना सिंह भोजपुरी की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं, जिन्होंने भोजपुरी जगत के बड़े-बड़े सितारों के साथ काम किया है और उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'फौलाद' से की थी। इसके बाद वे टीवी सीरियल 'भाग ना बांचे कोई' में भी नजर आईं थीं। उनकी कई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और कुछ रिलीज के लिए बाकी हैं। अभिनेत्री की फिल्म 'भाभी मेरी मां' जल्द ही दस्तक देने वाली है। फिल्म का पहला लुक शेयर किया जा चुका है।

