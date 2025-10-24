मनोरंजन

Anjana Singh Song : छठ पर्व से पहले अंजना सिंह का नया भक्ति गीत ‘बिटिया हमार’ रिलीज

भोजपुरी स्टार अंजना सिंह ने छठ पर्व पर जारी किया बेटियों को समर्पित गीत ‘बिटिया हमार’
Oct 24, 2025, 05:28 AM
मुंबई: भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री अंजना सिंह ने छठ महापर्व से पहले भक्ति गीत 'बिटिया हमार' रिलीज कर दिया है।

यह गीत विशेष रूप से बेटियों की गरिमा, ममता और छठ मइया के प्रति उनकी श्रद्धा को समर्पित है। गाना सभी प्रमुख म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स के साथ यूट्यूब पर भी उपलब्ध है।

अंजना सिंह ने इंस्टाग्राम पर गाने का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, "जय छठी मइया! 'बिटिया हमार' अब रिलीज हो चुका है। यह छठ गीत खास तौर पर हमारी बेटियों के लिए है। यूट्यूब पर जाकर पूरा गीत सुनें।"

पोस्टर में छठ घाट की पारंपरिक छटा और बेटी के भावों का सुंदर चित्रण देखते ही बनता है।

गीत को अदिति रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। इसे मशहूर गायिका कल्पना पांडे ने अपनी मधुर आवाज में गाया है और लिरिक्स दुर्गेश भट्ट ने दिए हैं, जबकि संगीत की जादूगरी अभिषेक तिवारी ने बिखेरी है। गीत की पूरी जिम्मेदारी निर्माता के रूप में अंजना सिंह ने खुद संभाली है।

गीत में छठ पर्व की महिमा को बेहद शानदार तरीके से जीवंत किया गया है। अभिनेत्री हर शुभ अवसर से पहले प्रशंसकों के लिए गीत रिलीज करती रहती हैं। ऐसे ही अभिनेत्री ने नवरात्रि के पावन पर्व से पहले 'शितली मईया' रिलीज किया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था।

अभिनेत्री अंजना की कई फिल्में टीवी और यूट्यूब पर रिलीज हो चुकी हैं, जिनमें 'छोटकी दीदी बड़की दीदी', 'मासूम हाउसवाइफ', 'आपन कहाय वाला के बा', और 'किसान बहुरिया' शामिल हैं, जबकि उनकी 'बेलन वाली बहू', 'चटोरी बहू-2', 'कुश्ती', और 'महिमा गायत्री मां की' जल्द आने वाली है।

'कुश्ती' फिल्म का पोस्टर रिलीज हो चुका है, जिसमें वो रेसलर बनी हैं। फिल्म का ट्रेलर आना बाकी है। फैंस एक्ट्रेस के इस अवतार को देखने के लिए बेताब हैं।

 

 

