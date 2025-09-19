मनोरंजन

Anjali Raghav New Haryanvi Song : अंजलि राघव और दिलेर खरकिया की जोड़ी ने मचाया धमाल, 'छोले भठूरे' पर रील वायरल

हरियाणवी इंडस्ट्री की स्टार अंजलि राघव और सिंगर दिलेर खरकिया का नया गाना 'छोले भठूरे' सोशल मीडिया पर छा गया है।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 19, 2025, 01:07 PM
अंजलि राघव और दिलेर खरकिया की जोड़ी ने मचाया धमाल, 'छोले भठूरे' पर रील वायरल

मुंबई: हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री इन दिनों लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, और इसमें एक बड़ा नाम बन चुकी हैं अंजलि राघव। अपनी दमदार एक्टिंग, चुलबुले एक्सप्रेशन्स, और देसी अंदाज के लिए फेमस अंजलि राघव सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं।

खासतौर पर इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जो उनकी हर पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं।

उन्होंने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नया वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह हरियाणवी सिंगर दिलेर खरकिया के साथ अपने नए गाने 'छोले भठूरे' पर रील बनाती नजर आ रही हैं।

वीडियो में अंजलि राघव बेहद खूबसूरत ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं। उन्होंने पीच कलर का हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला पंजाबी सूट पहना है, जिसमें वह किसी नई नवेली दुल्हन से कम नहीं लग रही हैं। खुले बाल, हल्का मेकअप और आत्मविश्वास से भरे एक्सप्रेशन्स उनके लुक को खास बना रहे हैं। वीडियो में वह दिलेर खरकिया के साथ एक मजेदार सीन करती हैं, जिसमें उनके चेहरे के हावभाव फैंस को दीवाना बना रहे हैं।

वहीं, दिलेर खरकिया भी इस वीडियो में कूल लुक में नजर आते हैं। उन्होंने ब्लैक शर्ट और ब्लू ट्राउजर पहना हुआ है। दोनों कलाकारों की केमिस्ट्री वीडियो को और भी खास बना रही है, जिससे साफ है कि यह गाना फुल एंटरटेनमेंट पैकेज होने वाला है।

अगर बात गाने 'छोले भठूरे' की करें, तो इसे दिलेर खरकिया ने गाया है। इस गाने में अंजलि राघव की मौजूदगी ने चार चांद लगा दिए हैं। गाने के बोल काफी मजेदार और देसी तड़के से भरपूर हैं।

इसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। गाने को जैजी ने प्रोड्यूस किया है और इसके बोल गुलशन बाबा ने लिखे हैं।

अंजलि के इस पोस्ट पर फैंस अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कमेंट्स कर रहे हैं। एक फैन ने लिखा, "आप तो हर बार कमाल कर देती हो।" दूसरे फैन ने लिखा, "क्या जोड़ी है दिलेर और अंजलि की!"

उनके गाने के इस बोल को सुन कुछ फैंस ने लिखा, ''अब छोले-भठूरे खाए बिना मन नहीं मान रहा!''

 

 

Anjali Raghav Instagram reelHaryanvi music industryDiler Kharkiya song 2025Jazzy music productionChhole Bhature Haryanvi songGulshan Baba lyricsAnjali Raghav new song

Related posts

Loading...

More from author

Loading...