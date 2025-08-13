मनोरंजन

Anita Hassanandani Supports Aishwarya: अनीता हसनंदानी ने दोस्त ऐश्वर्या खरे का लिया पक्ष, कहा- 'मैं अपनी दोस्त के लिए लड़ूंगी'

अनीता हसनंदानी ने शो में दोस्ती निभाते हुए ऐश्वर्या खरे का बचाव किया।
Aug 13, 2025, 12:54 PM
अनीता हसनंदानी ने दोस्त ऐश्वर्या खरे का लिया पक्ष, कहा- 'मैं अपनी दोस्त के लिए लड़ूंगी'

मुंबई:  अभिनेत्री अनीता हसनंदानी इन दिनों रियलिटी शो 'छोरियां चाली गांव' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। शो में अभिनेत्री ने दोस्ती की मिसाल पेश की। हालिया एपिसोड में अनीता ने अपनी करीबी दोस्त ऐश्वर्या खरे की गैरमौजूदगी में उनका पक्ष लेते हुए कहा, "मैं अपनी दोस्त के लिए लड़ूंगी।"

शो के नए एपिसोड में एरिका पैकर्ड ने अपनी सबसे करीबी दोस्त ऐश्वर्या खरे को ही बाहर करने का फैसला लिया। यह फैसला सभी के लिए चौंकाने वाला था, खासकर अनीता के लिए, क्योंकि दो एपिसोड पहले ही एरिका ने ऐश्वर्या को अपनी 'सब कुछ' बताया था।

खास बात यह है कि जब एरिका ने यह फैसला तब सुनाया, जब ऐश्वर्या वहां मौजूद नहीं थीं। अनीता ने अपनी दोस्त की अनुपस्थिति में उनका पक्ष लिया और कहा, "मैं अपनी दोस्त के लिए लड़ूंगी।"

अनीता का मानना है कि अगर ऐश्वर्या वहां होतीं, तो वह खुद अपनी बात रखतीं। अनीता के अलावा शो के होस्ट रणविजय ने भी ऐश्वर्या का समर्थन किया।

इसके बाद ऐश्वर्या को अपने नामांकन के बारे में पता चला, जिस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यह जगह हर तरफ से आपकी परीक्षा लेती है।"

बता दें, लेटेस्ट एपिसोड में वोटिंग राउंड के दौरान ऐश्वर्या ने एरिका का नाम लिया था ताकि वो 'बसेरा' की मालकिन बन सकें।

ऐश्वर्या ने कहा, "हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, एक-दूसरे का साथ देते थे। ये सब तो बस एक खेल का हिस्सा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जब नोमिनेशन में एरिका ने मेरा नाम लिया, तो मुझे ये सब बदला लगा। उसके पास और भी नाम थे, लेकिन उसने फिर भी मेरा नाम चुना, जिससे पता चलता।"

इस बीच, एरिका ने भी अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा, "यह गेम की एक रणनीति थी और आगे बढ़ने के लिए जरूरी भी था। "

 

