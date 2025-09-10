Anita Hassanandani : अनीता हसनंदानी ने पति रोहित को लिखा प्यार भरा खत, बोलीं- 'उन पर कम ध्यान दिया'

मुंबई: बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेर चुकी अभिनेत्री अनीता हसनंदानी इन दिनों रियलिटी शो 'छोरियां चली गांव' में नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह बेटे आरव और पति रोहित रेड्डी को बहुत मिस कर रही हैं।

वीडियो में अभिनेत्री कह रही हैं कि मां बनने के बाद वह रोहित पर कम ध्यान दे पाईं। इस बात का एहसास उन्हें इस शो में आने के बाद हुआ। इसलिए वह अपने पति को एक प्यारा-सा लव लेटर लिख रही हैं।

अनिता ने वीडियो में कहा, "शादी को 10 साल से ज्यादा हो गए, और अब जब से आरव हमारे जीवन में आया, तो मेरा सारा ध्यान उसी पर रहता है। मैं दिन-रात बस आरव के बारे में सोचती हूं। लेकिन शो में आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने रोहित पर इस दौरान थोड़ा ध्यान दिया। इसलिए मैंने सोचा कि अब समय है उनके लिए एक रोमांटिक खत लिखने का। मुझे याद भी नहीं कि मैंने आखिरी बार कब उनके लिए ऐसा कुछ लिखा था। इस एक महीने में मुझे रोहित की कमी बहुत महसूस हुई और मैंने महसूस किया कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूं।"

अभिनेत्री ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "कुछ लव स्टोरी समय के साथ और भी प्यारी हो जाती है। उन्हें हमेशा यह बताते रहें कि आप उनसे प्यार करते हैं... भले ही इसमें 10 साल और एक रियलिटी शो क्यों न लगे। 10 साल, एक बच्चा, और फिर भी "मैं तुमसे प्यार करती हूं" कहने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं।

बता दें कि अनीता और रोहित ने कुछ समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद साल 2013 में शादी की थी। 9 फरवरी 2021 को इस कपल ने अपने बेटे आरव का स्वागत किया। रोहित पहले एक निवेश बैंकर थे, लेकिन अब वह विज्ञापन और डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करते हैं और अपनी एक क्रिएटिव एजेंसी चलाते हैं। वहीं, अनीता इन दिनों 'छोरियां चली गांव' में नजर आ रही हैं।