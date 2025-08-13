मनोरंजन

Gadar 3 Announcement: 'गदर 2' की कामयाबी के बाद अनिल शर्मा का बड़ा ऐलान, जल्द 'गदर 3' आएगी

‘गदर-2’ के बाद अनिल शर्मा ने ‘गदर 3’ की तैयारी और कहानी को आगे बढ़ाने की बात कही।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 13, 2025, 12:48 PM
'गदर 2' की कामयाबी के बाद अनिल शर्मा का बड़ा ऐलान, जल्द 'गदर 3' आएगी

मुंबई :सनी देओल और अमीषा पटेल अभिनीत फिल्म 'गदर-2' को रिलीज हुए दो साल पूरे हो चुके हैं। अब इसके निर्देशक अनिल शर्मा ने आगे की योजनाओं पर अपनी बात साझा की।

अनिल शर्मा ने आईएएनएस से बातचीत में इसके सीक्वल की सबसे खास बात बताई और साथ ही आगे आने वाले 'गदर 3' की योजना भी साझा की।

अनिल शर्मा ने बताया कि 'गदर 2' की सबसे अच्छी बात यह रही कि पहले भाग में बच्चे दिखे उत्कर्ष शर्मा बड़े होकर उसी भूमिका में नजर आए। उन्होंने कहा, "शायद ऐसा पहली बार है कि एक बच्चे का किरदार निभाने वाला कलाकार बड़ा होकर उसी भूमिका को दोबारा निभा रहा है।"

फिल्म बनाते समय सबसे बड़ी चुनौती कहानी को पहले भाग से आगे बढ़ाना था। अनिल शर्मा ने कहा, "हमें कहानी को आगे ले जाने के लिए काफी समय सोचना पड़ा। जब कहानी सही ढंग से बनी, तो इंतजार वाकई सफल साबित हुआ।"

फिल्म निर्देशक से पूछा गया कि क्या 'गदर' की सफलता ने उनकी उम्मीदें 'गदर 2' के लिए बढ़ा दी थीं?

उन्होंने बताया, "'गदर' दर्शकों के दिलों में बस गई थी। पिछले बीस सालों से हर कोई मुझसे पूछता रहा कि मैंने 'गदर 2' क्यों नहीं बनाई। मुझे पता था कि लोगों को इन किरदारों से बहुत प्यार है। मुझे फिल्म की सफलता पर पूरा भरोसा था। असल में, मैंने रिलीज से पहले ही कहा था कि यह फिल्म 500 करोड़ रुपए कमाएगी। शुक्र है कि भगवान ने मेरी बात सुन ली।"

अनिल शर्मा ने कहा, "फिल्म के किरदारों से जुड़ी मोहब्बत ही इसे एक विरासत बनाती है।"

उन्होंने बताया, "'गदर 3' पर काम शुरू हो चुका है। कहानी जारी रहेगी क्योंकि दर्शकों के दिलों में यह कहानी और किरदारों की खास जगह बनी हुई है।"

 

Gadar 3Gadar 2Bollywood sequelsSunny DeolIndian cinema blockbustersAnil SharmaAmeesha Patel

Related posts

Loading...

More from author

Loading...