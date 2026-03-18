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Anil Kapoor Subedar : विद्या बालन ने 'सूबेदार' के लिए अनिल कपूर से पूछा, हर फिल्म में इतना समर्पण लाते कहां से हो

विद्या बालन ने अनिल कपूर की फिल्म 'सूबेदार' की एक्शन और टीम की सराहना की
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Dainik Hawk·
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Mar 18, 2026, 02:38 PM
विद्या बालन ने 'सूबेदार' के लिए अनिल कपूर से पूछा, हर फिल्म में इतना समर्पण लाते कहां से हो

मुंबई: अभिनेता अनिल कपूर की हालिया रिलीज फिल्म सूबेदार का फीवर हर किसी के सर पर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म की कहानी और एक्शन सीन ने हर किसी को दीवाना बना दिया है। बुधवार को अभिनेत्री विद्या बालन ने इसे खास अंदाज में सराहा।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर फिल्म का पोस्टर पोस्ट किया। उन्होंने फिल्म को अनिल कपूर के स्टाइल में 'झक्कास' नाम से संबोधित किया। विद्या ने अनिल कपूर और पूरी टीम के समर्पण की जमकर तारीफ की। अभिनेत्री ने लिखा, "अनिल कपूर, आप हर फिल्म में इतना समर्पित कैसे रहते हैं? हमेशा कमाल।"

साथ ही, विद्या ने अन्य कलाकारों के काम को सराहा। उन्होंने राधिका को 'बड़ी गुंडी' और मोना सिंह को 'बड़ी शैतान' बताया। वहीं, निर्देशक सुरेश त्रिवेण की तारीफ में लिखा, "मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वे स्क्रीन पर इतनी हिंसा करने में कैसे सक्षम रहे। क्या शानदार काम किया। बहुत मजा आया।"

इसके अलावा विद्या ने प्रोडक्शन टीम की भी सराहना की। उन्होंने बाबु अबंडेंटिया एंटरटेनमेंट, ओपनिंग इमेज ऑफिशियल और प्राइम वीडियो इंडिया को बधाई दी।

सुरेश त्रिवेणी द्वारा निर्देशित एक्शन-ड्रामा फिल्म 'सूबेदार' में अनिल कपूर का एक्शन अवतार देखने को मिल रहा है, जिसे देखकर लोगों में दीवानियत और बढ़ रही है। वहीं, राधिका ने अभिनेता की लड़की 'श्यामा' का मुख्य किरदार निभाया है, जिसमें वह भावनात्मक रूप से टूटी होने के बावजूद बाहरी रूप से बेहद मजबूत और फाइटर के रूप में नजर आती हैं। राधिका ने इस जटिल भूमिका में अपने अभिनय से दर्शकों और समीक्षकों को प्रभावित किया है।

अनिल के साथ-साथ राधिका के अभिनय की भी जमकर तारीफ हो रही है क्योंकि इस फिल्म में दोनों दुश्मनों से लड़ते नजर आ रहे हैं। यह फिल्म एक सेवानिवृत्त फौजी (सूबेदार अर्जुन मौर्या) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी बेटी के साथ रिश्ते सुधारने और स्थानीय गुंडों का सामना करने के लिए फिर से हथियार उठाता है।

फिल्म 'सूबेदार' में अनिल कपूर के अलावा राधिका मदान, आदित्य रावल और फैसल मलिक जैसे कलाकार हैं। निर्देशक सुरेश त्रिवेणी ने इस एक्शन-ड्रामा को बेहतरीन तरीके से पेश किया है।

--आईएएनएस

 

 

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