Anil Kapoor Fitness : 'सूबेदार' के ट्रेलर रिलीज से पहले अनुपम खेर ने दिया बड़ा 'स्पॉइलर', बताया कैसा है अनिल कपूर का अभिनय

मुंबई: 69 साल की उम्र में अनिल कपूर की हिंदी फिल्मों में सक्रियता सबको हैरान कर रही है। अभिनेता की फिटनेस और एक्शन सीन्स दांतों तले उंगलियां चबाने को मजबूर कर देते हैं।

अभिनेता के इसी अवतार को देखकर अनुपम खेर हैरान हैं और 'सूबेदार' में उनकी एक्टिंग स्किल्स और एनर्जी के दीवाने हो गए हैं। अभिनेता ने ट्रेलर रिलीज होने से पहले ही बड़ा स्पॉइलर दे दिया है।

'सूबेदार' का ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही अनुपम खेर ने ट्रेलर की खास बातों के बारे में बात की है और अनिल कपूर की जमकर तारीफ की है। अभिनेता का कहना है कि जब भी लगता है कि अनिल कपूर के करियर का इससे बड़ा और अच्छा अभिनय नहीं हो सकता है, तब वे कुछ नया करके फैंस को चौंका देते हैं। अनुपम खेर ने अनिल कपूर की फिल्मों में नयापन लाने की ललक को सलाम किया है और इसे दुनिया की सबसे अच्छी आदत भी बताया है।

उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर लिखा, "तुमने मुझे अपनी फिल्म 'सूबेदार' का अभी तक रिलीज़ न हुआ ट्रेलर दिखाया! और मुझे तुरंत अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया कैमरे में कैद करनी पड़ी। आपने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। हर फिल्म के साथ आपको नए रूप में देखना बेहद प्रेरणादायक है। जब हमें लगता है कि हमने अनिल कपूर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देख लिया है, तब आप एक नए रंग, एक नई लय और आंखों में एक नई चमक के साथ लौट आते हैं।"

अभिनेता आगे लिखते हैं, ट्रेलर शानदार है, दमदार है और आपके अभिनय में वो बेमिसाल तीव्रता झलकती है। कपूर साहब, मुझे आपमें सबसे ज्यादा जो बात पसंद है, वो यह है कि आप कभी संतुष्ट नहीं होते। आप अपनी विरासत पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि उसे बार-बार बनाते हैं। नए सिरे से शुरुआत करना आपके लिए कोई रणनीति नहीं, बल्कि आपका स्वभाव बन गया है। एक साथी अभिनेता होने के नाते और कैमरे के पीछे आपको जानने वाले के तौर पर, मुझे आप पर गर्व है।"

--आईएएनएस