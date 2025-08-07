मनोरंजन

Aneet Padda Saiyara: अनीत पड्डा को 'सैयारा' के लिए मिल रही तारीफ, बोलीं- 'पूरी मेहनत से करती रहूंगी काम'

‘सैयारा’ की सफलता से भावुक हुईं अनीत पड्डा, फैंस को कहा “आपसे प्यार करती हूं”
Aug 07, 2025, 12:48 PM
मुंबई:  नेशनल क्रश बन चुकीं अभिनेत्री अनीत पड्डा ने फिल्म 'सैयारा' के लिए दर्शकों से मिले प्यार के लिए दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक भावुक संदेश साझा कर अपने फैंस के प्रति अपने जज्बात बयां किए। उन्होंने कहा कि फैंस का प्यार उन्हें और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है।

अनीत पड्डा ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं। ये तस्वीरें फिल्म से उनके किरदार की हैं।

इन तस्वीरों को साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, "अब धीरे-धीरे सपने जैसा एहसास खत्म हो रहा है। मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि मैं आपसे प्यार करती हूं। मैं आपको जानती नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे प्यार है। आपने जो इतना सारा प्यार मुझे दिया, वो मेरे दिल को गहराई से छू गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, सिवाय इसके कि वो प्यार आपको वापस लौटाऊं।"

उन्होंने आगे लिखा, "अगर मेरा काम आपको हंसाए, या रुला दे, या कुछ ऐसा याद दिला दे जो आप भूल चुके थे, या फिर अगर इससे आपको थोड़ा भी कम अकेलापन महसूस हो, तो मैं समझूंगी कि मैं सही दिशा में जा रही हूं। मैं कोशिश करती रहूंगी, चाहे मुझसे पूरी तरह सही न हो पाए, लेकिन मैं पूरी मेहनत के साथ काम करती रहूंगी, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूं।"

मोहित सूरी निर्देशित फिल्म 'सैयारा' एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा है। इसमें अनीत ने अहान पांडे के साथ अभिनय किया है। उनकी जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया। फिल्म में अनीत ने एक युवा लेखिका वाणी बत्रा का किरदार निभाया है, जो अल्जाइमर रोग से पीड़ित है। यह कहानी प्रेम और यादों के इर्द-गिर्द घूमती है।

फिल्म में गीता अग्रवाल, राजेश कुमार, वरुण बडोला, शाद रंधावा, सिद्धार्थ मक्कर, आलम खान और शान ग्रोवर जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं।

फिल्म का संगीत मिथुन, तनिष्क बागची, सचेत टंडन-परंपरा ठाकुर, विशाल मिश्रा, फहीम अब्दुल्ला और अपलान निजामी ने तैयार किया। वहीं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल जैसे गायकों ने अपनी आवाज दी।

यह फिल्म 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर राज कर रही है।

 

