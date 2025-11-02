मनोरंजन

Anees Bazmee: सुपरहिट हॉरर-कॉमेडी 'भूल भुलैया 3' को 1 साल पूरे

अनीस बज्मी ने ‘भूल भुलैया 3’ की पहली सालगिरह पर पुरानी यादें ताजा कीं
Nov 02, 2025, 08:41 AM
सुपरहिट हॉरर-कॉमेडी 'भूल भुलैया 3' को 1 साल पूरे

मुंबई:  बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक अनीस बज्मी की फिल्म 'भूल भुलैया 3' के रिलीज को 1 साल पूरा हो गया है। इस अवसर पर निर्देशक ने फिल्म के पुराने दिनों को याद किया।

निर्देशक ने इंस्टाग्राम पर सुपरहिट हॉरर-कॉमेडी फिल्म की शूटिंग के दिनों का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें सेट की मस्ती, हंसी-ठिठोली और मेहनत की झलकियां दिखाई दे रही हैं।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, "पिछले साल भूलभुलैया- 3 सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और दर्शकों का प्यार देखकर सब कुछ सार्थक लगने लगा। जो प्रतिक्रिया मिली, जो गर्मजोशी महसूस हुई और इस पूरे सफर का अनुभव रहा, वह सच में बहुत खास था।"

उन्होंने लिखा, "यह एक मजेदार और शानदार सफर था। मैं अपने प्यारे एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, टेक्नीशियंस और सेट पर काम करने वाले हर किसी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस सफर को इतना खूबसूरत बनाया। सभी के प्यार और दुआओं के लिए शुक्रिया।"

हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूलभुलैया 3' साल 2024 में रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशन अनीस बाज्मी ने किया था। इसमें कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, तृप्ति डिमरी, माधुरी दीक्षित, संजय मिश्रा, और राजपाल यादव भी अहम रोल में थे। फिल्म में विद्या बालन ने 'मंजुलिका' के रूप में अपनी प्रतिष्ठित भूमिका को दोहराया, जबकि माधुरी ने मंदिरा की भूमिका निभाई।

2007 में रिलीज हुई 'भूल भुलैया' में अक्षय कुमार और विद्या बालन थे, जबकि 'भूल भुलैया 2' में कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी और तब्बू मुख्य भूमिकाओं में थे।

अनीस बाज्मी ने 'नो एंट्री', 'वेलकम', 'सिंह इज किंग' जैसी सुपरहिट कॉमेडी फिल्में दीं। अनीस ने लेखन और निर्देशन शैली से बॉलीवुड में हास्य और मनोरंजन का एक नया मानदंड स्थापित किया है।

 

