अनीता भाभी संग गरबा मतलब दिवाली-होली एक साथ मना लिया : रोहिताश्व गौर

Oct 02, 2025, 04:59 AM

मुंबई, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। पूरे देश में नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। टीवी सीरियल 'भाबीजी घर पर हैं' की लोकप्रिय जोड़ी, विदिशा श्रीवास्तव और रोहिताश्व गौर ने भी हाल ही में एक कार्यक्रम में नवरात्रि का त्योहार मनाया। इस दौरान इस जोड़ी ने स्टेज पर गरबा भी किया।

अभिनेता रोहिताश्व के किरदार मनमोहन तिवारी और उनकी पड़ोसन अनीता भाभी (विदिशा श्रीवास्तव) के किरदार को लोग काफी पसंद करते हैं। दोनों ने जब साथ में गरबा किया तो लोग खुशी से झूम उठे।

इस डांडिया नाइट का अनुभव शेयर करते हुए अभिनेता रोहिताश्व ने कहा, "तिवारी जी का एक सपना था कि अनीता भाभी के साथ गरबा खेलने का मौका मिले। और इस साल वो सपना पूरा हो गया! अपनी पसंदीदा अनीता भाभी (विदिशा) के साथ गरबा खेलना ऐसा लगा जैसे दिवाली और होली एक ही रात में मना ली हो।"

उन्होंने आगे कहा, “ऑन-स्क्रीन मैं हमेशा उनका दिल जीतने की कोशिश करता हूं, लेकिन ऑफ-स्क्रीन, मुंबई के गरबा मंच पर उनके साथ डांस करने का रोमांच बिल्कुल अलग था। बीट्स, ऑर्केस्ट्रा की लय, भीड़, सब कुछ बेहद आकर्षक था। अपने फैंस के साथ बातचीत करना, उनका उत्साह देखना और उनके साथ नाचना, सबने इस रात को बेहद खास बना दिया।”

रोहिताश्व ने यह भी बताया कि स्टेज पर जाने से पहले उनकी बेटियों ने उनको कुछ गरबा के स्टेप्स भी सिखाए थे। उन्होंने कहा, “कार्यक्रम से पहले, मेरी बेटियों ने मुझे गरबा के कुछ स्टेप्स भी सिखाए और इतने भव्य मंच पर उनका इस्तेमाल करने से मुझे एक अलग ही खुशी मिली। हजारों लोगों के बीच रंग-बिरंगे परिधानों में नाचना और साथ मिलकर नवरात्रि मनाना, एक ऐसा अनुभव है जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा।”

यह जोड़ी बहुत जल्द एक नए शो 'घरवाली पेड़वाली' में साथ दिखाई देगी। यह एक हॉरर-कॉमेडी शो होगा। इस कार्यक्रम के दौरान इसके बारे में भी बात की गई। शो को प्यार और आशीर्वाद देने के लिए दोनों स्टार्स ने फैंस से गुजारिश भी की।

विदिशा श्रीवास्तव ने कहा, "इस साल की नवरात्रि मेरे लिए बेहद खास रही क्योंकि मैंने अपने सह-कलाकार रोहिताश्व गौर (मनमोहन तिवारी) के साथ बोरीवली के कोरा केंद्र में मुंबई की गरबा नाइट मनाई। उनके साथ गरबा पर थिरकना और भीड़ के साथ कदम मिलाना वाकई एक सुखद अनुभव था।"

