अनुष्का शर्मा ने नवरात्रि के मौके पर शेयर की खूबसूरत तस्वीरें, लहंगे में दिखा खास अंदाज

मुंबई, 23 सितंबर (आईएएनएस)। टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने मंगलवार को अपने प्रशंसकों के लिए सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की। इन तस्वीरों में वह बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं।

अनुष्का ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट की और इसके साथ ही नवरात्रि की शुभकामनाएं दी।

अनुष्का ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीरें पोस्ट कर कैप्शन लिखा, "हैप्पी नवरात्रि।"

तस्वीरों में अनुष्का ने हल्के हरे रंग का लहंगा पहना हुआ है, जिसके साथ उन्होंने मैचिंग कट-स्लीव ब्लाउज को चुना। उनका यह लुक पारंपरिक और आधुनिक फैशन का सटीक मिश्रण था। वहीं, हल्के मेकअप के साथ उन्होंने अपने लुक को और निखारा। उन्होंने बालों को सामने से खुला छोड़ा और गले में नेकपीस, हाथों में ब्रेसलेट पहनकर लुक को फाइनल टच दिया है।

तस्वीरों की बात करें तो पहली तस्वीर में अनुष्का गालों पर हाथ रखे हुए कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पोज दे रही हैं। दूसरी तस्वीर में वह अपने लहंगे को निहारते हुए एक अलग अंदाज में नजर आईं। तीसरी तस्वीर में अनुष्का स्टाइलिश और आत्मविश्वास भरे अंदाज में खड़ी हैं, जो उनकी शख्सियत को और उभार रहा है। बाकी तस्वीरों में उन्होंने अलग-अलग पोज देकर अपनी खूबसूरती का जादू बिखेरा।

अनुष्का की इन तस्वीरों को उनके प्रशंसक खूब पसंद कर रहे हैं और पोस्ट पर उनकी तारीफें भी कर रहे हैं। वहीं, कमेंट सेक्शन पर फैंस तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उनके इस लुक को वे 'खूबसूरत', 'ग्रेसफुल', और 'परफेक्ट फेस्टिव लुक' जैसे शब्दों से सराह रहे हैं।

अनुष्का शर्मा हमेशा अपने अभिनय और स्टाइल के लिए जानी जाती हैं।

23 वर्षीय अनुष्का सेन आज की पीढ़ी की सबसे पॉपुलर सेलेब्रिटीज में से एक मानी जाती हैं। अनुष्का ने भले ही अपने अभिनय की शुरुआत जी टीवी शो 'यहां मैं घर-घर खेली' से की थी, लेकिन उन्हें घर-घर में पहचान 'बालवीर' से मिली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने 'खूब लड़ी मर्दानी-झांसी की रानी' में मणिकर्णिका का दमदार किरदार भी निभाया था, जिसके लिए उन्हें काफी तारीफ मिली थी।

प्रशंसक अब उनके अगले प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

