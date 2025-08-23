अनुष्का सेन ने अपने 'सुपरहीरो' पापा को जन्मदिन पर खास अंदाज में दी शुभकामनाएं

मुंबई, 22 अगस्त (आईएएनएस)। टेलीविजन और वेब की मशहूर अभिनेत्री अनुष्का सेन ने अपने पिता के जन्मदिन के खास मौके पर सोशल मीडिया पर एक प्यारा पोस्ट किया है। उन्होंने अपने पापा को 'सुपरहीरो' बताते हुए एक भावुक नोट लिखा है।

अनुष्का ने इंस्टाग्राम पर अपने पापा के बचपन की कुछ यादगार तस्वीरें पोस्ट कीं, जिनमें उनके पिता उन्हें केक खिला रहे हैं। इस पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, "मेरे सुपरहीरो को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपने मुझे एक राजकुमारी की तरह पाला है और हमेशा ऊंचे मानक सेट किए हैं। आपने मुझे सिखाया कि खुद से कभी माफी न मांगनी पड़े और सच के साथ डटे रहना चाहिए। आपकी मेहनत और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। आई लव यू सो मच, पापा।"

अनुष्का का यह पोस्ट उनके फैन्स के बीच तेजी से वायरल हो रहा है।

23 वर्षीय अनुष्का सेन आज की जनरेशन की सबसे पॉपुलर सेलेब्रिटीज़ में से एक मानी जाती हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 39.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हाल ही में उन्होंने मुंबई के प्राइम लोकेशन में एक लग्जरी अपार्टमेंट भी खरीदा है।

अनुष्का ने अपने करियर की शुरुआत 2009 में जी टीवी के शो 'यहां मैं घर-घर खेली' से की थी। इसके बाद उन्होंने 'देवों के देव...महादेव' में युवा पार्वती का किरदार निभाया। वह 'बालवीर' में मेहर और बाल साखी के रोल में भी नजर आईं, जिसके बाद उन्हें घर-घर में अच्छे से पहचाना जाने लगा था। इतना ही नहीं, उन्होंने 'खूब लड़ी मर्दानी-झांसी की रानी' में मणिकर्णिका का दमदार किरदार भी निभाया था, जिसके लिए उन्हें काफी तारीफ मिली थी।

अनुष्का 'खतरों के खिलाड़ी 11' में भी नजर आईं थीं, जहां उनकी बहादुरी और आत्मविश्वास की तारीफ हुई।

बॉलीवुड फिल्मों ‘क्रेजी कक्कड़ फैमिली’ और ‘एम आई नेक्स्ट’ में भी उनकी मौजूदगी देखी गई। वे हाल ही में वेब सीरीज़ 'दिल दोस्ती डिलेमा' में अस्मारा के किरदार में दिखीं।

