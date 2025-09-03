मनोरंजन

अनुष्का सेन का हेल्दी ब्रेकफास्ट, शेयर किया फिटनेस का राज

Sep 03, 2025, 04:04 PM

मुंबई, 3 सितंबर (आईएएनएस)। बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाली अभिनेत्री अनुष्का सेन अभिनय के साथ-साथ फिटनेस और हेल्दी डाइट को लेकर भी काफी एक्टिव रहती हैं। उन्होंने बुधवार को एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वे हेल्दी ब्रेकफास्ट करती नजर आ रही हैं।

इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए वीडियो में अभिनेत्री एवोकाडो टोस्ट बनाते हुए दिख रही हैं, जो एक पौष्टिक और स्वादिष्ट डिश है। उन्होंने इस रेसिपी को आसान तरीके से बनाया और इसे प्रोटीन से भरपूर बताया। वीडियो के साथ अनुष्का ने कैप्शन में लिखा, "यह बहुत स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर है!"

एवोकाडो टोस्ट एक पौष्टिक और स्वादिष्ट नाश्ता है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है।

अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, यह कई जरूरी पोषक तत्वों का खजाना है। यह एलडीएल को कम करके एचडीएल को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही, यह वजन को नियंत्रित करने में मददगार है।

एवोकाडो को टोस्ट, सलाद, स्मूदी या सैंडविच में शामिल किया जा सकता है। इसे ब्रेड, नींबू का रस या सब्जियों के साथ खाने से पोषण के साथ स्वाद भी बढ़ जाता है।

23 वर्षीय अनुष्का सेन आज की पीढ़ी की सबसे पॉपुलर सेलेब्रिटीज में से एक मानी जाती हैं। अनुष्का ने भले ही अपने अभिनय की शुरुआत जी टीवी शो 'यहां मैं घर-घर खेली' से की थी, लेकिन उन्हें घर-घर में पहचान 'बालवीर' से मिली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने 'खूब लड़ी मर्दानी-झांसी की रानी' में मणिकर्णिका का दमदार किरदार भी निभाया था, जिसके लिए उन्हें काफी तारीफ मिली थी।

अनुष्का 'खतरों के खिलाड़ी 11' में भी नजर आईं थीं, जहां उनकी बहादुरी और आत्मविश्वास की तारीफ हुई। बॉलीवुड फिल्मों ‘क्रेजी कक्कड़ फैमिली’ और ‘एम आई नेक्स्ट’ में भी उनकी मौजूदगी देखी गई। वे हाल ही में वेब सीरीज 'दिल दोस्ती डिलेमा' में अस्मारा के किरदार में दिखीं।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

