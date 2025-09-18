मनोरंजन

अनुराग डोभाल बनने वाले हैं पिता, सोशल मीडिया पर शेयर की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी

Sep 18, 2025, 11:39 AM

मुंबई, 18 सितंबर (आईएएनएस)। बिग बॉस 17 के चर्चित कंटेस्टेंट और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अनुराग डोभाल जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर में प्रवेश कर चुके हैं। गुरुवार को अनुराग ने एक वीडियो पोस्ट कर एक बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने बताया कि वह और उनकी पत्नी रितिका जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं। इसके बाद फैंस उन्हें सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देने लगे।

सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर अनुराग डोभाल को लोग प्यार से 'यूके07 राइडर' के नाम से भी जानते हैं

अनुराग ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिल को छू लेने वाला एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह अपनी पत्नी रितिका के साथ एक गायनोकोलॉजिस्ट के क्लिनिक में नजर आ रहे हैं। रितिका की तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं थी, इसलिए दोनों डॉक्टर से मिलने पहुंचे। टेस्ट करवाने के बाद जब डॉक्टर ने बताया कि तबीयत ठीक न लगने के पीछे की वजह प्रेग्नेंसी हो सकती है तो अनुराग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

पूरे वीडियो में उनका उत्साह और चेहरे पर आई मुस्कान से साफ जाहिर है कि वह इस खबर को लेकर कितने उत्साहित हैं।

बता दें कि अनुराग और रितिका ने इसी साल 30 अप्रैल को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शादी की थी। इस शादी में करीब 500 से ज्यादा मेहमान शामिल हुए थे। उनकी शादी में बिग बॉस 17 की कंटेस्टेंट आयशा खान भी शामिल हुई थीं।

अनुराग और रितिका काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा कैमरे से दूर रखा।

बिग बॉस 17 में रहते हुए अनुराग ने कई बार अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने कभी उसका नाम उजागर नहीं किया, जिससे दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। इसी साल 5 मार्च को सगाई के दिन उन्होंने अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से फैंस के सामने स्वीकार किया।

अब जब अनुराग और रितिका अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, फैंस उन्हें उनके इस सफर के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं।

--आईएएनएस

पीके/वीसी

