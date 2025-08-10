अनुराग बसु के अपकमिंग प्रोजेक्ट पर बोले प्रीतम- 'नहीं पता वह कब बनाएंगे, लेकिन मैं बेहद उत्साहित'

मुंबई, 10 अगस्त (आईएएनएस)। निर्देशक अनुराग बसु की हालिया रिलीज फिल्म ‘मेट्रो... इन दिनों’ में काम करने वाले गायक-संगीतकार प्रीतम ने बताया कि वह अनुराग के एक नए आइडिया को लेकर बेहद उत्साहित हैं। प्रीतम का कहना है कि यह नया प्रोजेक्ट उन्हें उतना ही उत्साहित कर रहा है, जितना वो पहली हिट फिल्म ‘लाइफ इन ए मेट्रो’ को लेकर थे।

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में प्रीतम ने बताया कि अनुराग ने उनके साथ कुछ नए विचार साझा किए हैं। इनमें से एक आइडिया उन्हें खास तौर पर पसंद आया है।

प्रीतम ने कहा, “अनुराग के पास दो-तीन नए आइडियाज हैं। एक आइडिया ऐसा है जिसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन उसे लेकर मैं वैसे ही उत्साहित हूं जैसा‘लाइफ इन ए मेट्रो’ के समय था। यह बिल्कुल नया और फ्रेश आइडिया है। मुझे नहीं पता कि अनुराग इसे कब बनाएंगे, लेकिन मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित हूं।”

प्रीतम ने अनुराग की अपकमिंग फिल्म की भी तारीफ की, जिसमें कार्तिक आर्यन मुख्य भूमिका में हैं। यह फिल्म टी-सीरीज के बैनर तले बन रही है। प्रीतम ने कहा, “अनुराग की अगली रोमांटिक फिल्म का स्क्रिप्ट शानदार है। अगर कलाकार इसे अच्छे से निभा पाए, तो यह फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी। हालांकि, यह दूसरे स्क्रिप्ट से अलग है, जिस पर मैं जल्द काम शुरू करना चाहता हूं। यह अभी शुरुआती दौर में है।”

प्रीतम और अनुराग पिछले तीन दशकों से साथ काम कर रहे हैं। उनकी जोड़ी ने टेलीविजन से शुरुआत की थी और बाद में फिल्मों में अलग-अलग रास्ते चुने। सिनेमाई दुनिया में उनकी पहली सहयोगी फिल्म ‘गैंगस्टर’ थी, जिसके गाने ‘तू ही मेरी शब है’, ‘या अली’, ‘लम्हा लम्हा’ और ‘भीगी भीगी’ आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। इसके बाद ‘लाइफ इन ए मेट्रो’ में दोनों ने बॉलीवुड का पहला ऑल-रॉक एल्बम दिया, जो ऐतिहासिक रहा।

--आईएएनएस

एमटी/केआर