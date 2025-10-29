मनोरंजन

अनुपमा परमेश्वरन ने 'बाइसन' की सफलता पर टीम का शुक्रिया किया

Oct 29, 2025, 06:39 AM

मुंबई, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेता ध्रुव विक्रम और अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन की फिल्म 'बाइसन' सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। मंगलवार को अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से फिल्म से जुड़े लोगों का शुक्रिया अदा किया।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर बिहाइंड द सीन की कुछ तस्वीरें पोस्ट की, जिसके साथ कैप्शन में लिखा, "फिल्म 'बाइसन' के रिलीज को 10 दिन हुए और मेरा दिल अभी भी इतना सारा प्यार संभालना सीख रहा है।"

अभिनेत्री ने बताया कि कुछ फिल्में सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं होतीं, बल्कि वे एक एहसास बन जाती हैं, जो एक मौसम की तरह दिल के अंदर शांत बदलाव की तरह आती है। बाइसन मेरे लिए कुछ वैसी ही है। यह एक ऐसी फिल्म है, जो मुझे हमेशा याद रहेगी और मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मैं इस दुनिया को असल जिंदगी में जी सकी।

उन्होंने फिल्म के निर्देशक मारी सेल्वराज को धन्यवाद कहते हुए कहा, "धन्यवाद, मारी सर, मुझे चुनने के लिए। आपके भरोसे पर मैं हमेशा खरी उतरने की कोशिश करूंगी और साथ ही, हमारे सुपरस्टार ध्रुव विक्रम को भी बधाई। आपकी यात्रा को इतनी ईमानदारी, जुनून, सहनशक्ति, और दिल से देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है। आप हर एक रोशनी के हकदार हो।"

अभिनेत्री ने कहा, "रजिशा विजय, एक सह-कलाकार से ज्यादा बहन की तरह साथ देने के लिए शुक्रिया और निवास एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत करने के लिए शुक्रिया। इस जादू को थामे रखो। ये आपको बहुत दूर तक ले जाएगा।"

अभिनेत्री ने पूरी टीम को धन्यवाद कहते हुए कहा, "दिल से धन्यवाद कि मुझे एक बड़े, सार्थक सपने का छोटा सा हिस्सा बनने दिया और पूरे बाइसन परिवार को भी शुक्रिया। हमने हाथ थामे, भरोसा करते हुए अच्छा काम किया और इस प्यार की क्या खूबसूरत यात्रा रही। बधाई हो और दर्शकों को सच्चाई से बनी फिल्म को गले लगाने, जश्न मनाने और सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, अपने दिलों में घर देने के लिए शुक्रिया। बाइसन हमेशा खास रहेगी। ये ईमानदारी से बनाई गई थी, और ईमानदारी को जब प्यार मिलता है, तो कला बन जाती है। फिर से धन्यवाद।"

