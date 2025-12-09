अनुपमा परमेश्वरन की फिल्म 'लॉकडाउन' की रिलीज डेट से उठा पर्दा, दर्शकों से की खास अपील

चेन्नई, 8 दिसंबर (आईएएनएस)। तमिल सिनेमा के दर्शक इन दिनों एक नई फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। यह डायरेक्टर एआर. जीवा की नई ड्रामा फिल्म 'लॉकडाउन' है, जिसमें अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन मुख्य भूमिका में नजर आ रही हैं। निर्माता लाइका प्रोडक्शंस ने सोमवार को घोषणा की कि अब यह फिल्म दुनिया भर के सिनेमाघरों में 12 दिसंबर को रिलीज होगी।

इससे पहले फिल्म को 5 दिसंबर को रिलीज किया जाना था, लेकिन चेन्नई और तमिलनाडु में लगातार हुई बारिश के कारण इसे स्थगित करना पड़ा था।

बारिश के चलते सिनेमाघरों की स्थिति ठीक नहीं थी, और दर्शकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्माता ने यह निर्णय लिया।

लाइका प्रोडक्शंस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "जब जिंदगी उलझ जाती है, तब फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। 'लॉकडाउन' 12 दिसंबर को थिएटर्स में आएगी।"

साथ ही उन्होंने बताया कि दर्शकों और थिएटर स्टाफ की सुरक्षा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए उन्होंने दर्शकों से सावधानी बरतने और सुरक्षित रहने की अपील भी की। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यू/ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज के लिए मंजूरी दी है।

'लॉकडाउन' एक महिला-केंद्रित फिल्म है और इसे लेकर दर्शकों में काफी उम्मीदें हैं। फिल्म का ट्रेलर भी हाल ही में रिलीज हुआ, जिसकी शुरुआत अनुपमा परमेश्वरन के किरदार अनीता से होती है, जो घर जाने को लेकर डर महसूस करती है। वह किसी ऐसी समस्या से जूझ रही है, जिसे वह अपने परिवार को बताने से डरती है। इसी बीच, देश में कोरोना के चलते 21 दिनों का लॉकडाउन लग जाता है। इसके बाद अनीता घर में ही रहने के लिए मजबूर हो जाती है।

ट्रेलर में दिखाया गया है कि अनीता का व्यवहार उसके माता-पिता को चिंता में डाल देता है। उसकी मां नोटिस करती हैं कि वह लगातार फोन चेक कर रही है और बात-बात पर जल्दी गुस्सा हो जाती है। इसके अलावा, अनीता और उसकी दोस्त डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश करती हैं, लेकिन डॉक्टर कोविड से संक्रमित होने के कारण इस मामले को देखने से मना कर देती हैं।

ट्रेलर में आगे दिखाया गया है कि अनीता अपने दोस्तों को पैसे के लिए कॉल करती रहती है, जिससे उसके माता-पिता और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। वे उससे पूछते हैं कि वह सभी से पैसे क्यों मांग रही है। आखिर में, अनीता अपने पिता से माफी मांगती है और कहती है कि वह भविष्य में ऐसा नहीं करेगी।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम