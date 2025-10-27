'अनुपमा' में दिखेगा धोखे का दर्दनाक ट्विस्ट, इशिता दीक्षित ने बताई लेटेस्ट अपडेट

मुंबई, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। फेमस टीवी सीरियल 'अनुपमा' में परी की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री इशिता दीक्षित ने अपकमिंग एपिसोड की झलक फैंस के साथ शेयर की है।

उन्होंने बताया कि इसके नए एपिसोड में काफी उथल-पुथल देखने को मिलेगी।

इशिता ने कहा, "आने वाले एपिसोड में परी अपने पति राजा और इशानी के बीच अफेयर की सच्चाई जानने के बाद पूरी तरह से टूटकर शाह हाउस लौटती है। राजा शाह हाउस में फूल लेकर आता है और उसे सांत्वना देने और उसका दिल जीतने की कोशिश करता है, लेकिन परी अडिग रहती है और उसे इतनी आसानी से माफ करने से इनकार कर देती है। वह बहुत आहत है और उसे लगता है कि जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसने उसे धोखा दिया है।"

इशिता ने आगे बताया, "हालांकि, परी का दिल टूटने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। हालात और भी दर्दनाक मोड़ तब ले लेते हैं जब मोती बा यह घोषणा करती हैं कि कोठारी परिवार में परी को अब आने नहीं दिया जाएगा। इससे परी टूट जाती है और खुद को प्यार, विश्वासघात और अस्वीकृति के बीच फंसा हुआ पाती है।"

इशिता दीक्षित ने बताया कि आने वाले एपिसोड में उनके किरदार के जीवन में काफी उथल-पुथल देखने को मिलेगा। इससे शो में नया ट्विस्ट आएगा।

इसे देखने के बाद दर्शक जरूर परी के किरदार से इमोशनली जुड़ पाएंगे। बताया जा रहा है कि शो को हिट करवाने के लिए मेकर्स ने यह प्लान बनाया है।

'अनुपमा' सीरियल में रूपाली गांगुली लीड रोल निभा रही हैं। यह सीरियल बंगाली सीरियल 'श्रीमोई' का हिंदी वर्जन है। इसमें सुधांशु पांडे, गौरव खन्ना, और मदालसा शर्मा जैसे कलाकार भी हैं। यह सीरियल स्टार प्लस और जियोहॉटस्टार पर प्रसारित होता है।

इससे पहले इशिता ने एक इंटरव्यू में कहा था, "मुझे परी की सकारात्मकता और नैतिकता बहुत पसंद है, जो 'अनुपमा' के मार्गदर्शन से प्रेरित है। चुनौतियों के बावजूद परी आत्मविश्वास से भरी रहती है और सही के लिए खड़ी होती है। उसमें कई गुण हैं, जिन्हें निभाना मुझे बहुत पसंद है। मैं उसे जीवंत करने के अवसर के लिए आभारी हूं।"

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम