अनुपम खेर स्विट्जरलैंड से लौटते ही पहुंचे सतीश शाह के घर

Nov 01, 2025, 02:11 AM

मुंबई, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। मशहूर अभिनेता अनुपम खेर स्विट्जरलैंड की यात्रा से लौटते ही पुराने दोस्त और सह कलाकार सतीश शाह के घर पहुंचे और उनकी पत्नी मधु शाह से मुलाकात की।

अभिनेता ने इस मुलाकात की सूचना इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करके दी, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "स्विट्जरलैंड से लौटते ही मैं सतीश जी की पत्नी मधु जी से मिलने चला गया। उनकी आंखों में गहरा दर्द था, और वे अल्जाइमर के शुरुआती दौर से गुजर रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सतीश भाई की बात करूं या कुछ और कहूं? आंसू रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ।"

अभिनेता ने बताया कि एक घंटे की यह मुलाकात उनके लिए बेहद भारी थी। उन्होंने लिखा, "सतीश के जाने का दुख तो था ही, लेकिन मधु की याददाश्त जाते हुए देखकर दिल और टूट गया। समझ नहीं आया कि आंखों में आंसू किसके लिए ज्यादा हैं, सतीश के लिए या मधु की बीमारी के लिए।"

उन्होंने कहा, "मैंने मधु से वादा किया कि मैं लगातार उनसे मिलने आता रहूंगा। शायद मैं उनकी बीमारी ठीक नहीं कर सकता, लेकिन उनका साथ जरूर निभा सकता हूं।"

अभिनेता सतीश शाह ने अपने करियर में कई प्रोजेक्ट में काम कर दर्शकों को हंसाया, जिनमें 'साराभाई वर्सेस साराभाई', 'ये जो है जिंदगी', 'मैंने प्यार किया', 'मैं हूं ना', 'कल हो ना हो', 'ओम शांति ओम' जैसी फिल्में और टीवी शो शामिल हैं।

अभिनेता को पर्दे पर आखिरी बार साल 2014 की फिल्म 'हमशक्ल' में देखा गया था। फिल्म में सैफ अली खान, रितेश देशमुख और राम कपूर जैसे स्टार्स मुख्य भूमिका में थे। साजिद खान के निर्देशन में बनी फिल्म में अभिनेता ने छोटा सा साइड रोल किया था।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

