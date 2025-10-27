अनुपम खेर ने वीडियो शेयर कर दिखाई स्विट्जरलैंड की खूबसूरती, कहा- प्रकृति हमेशा सुकून देती है

मुंबई, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर इन दिनों स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों की सैर करने के लिए गए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अभिनेता प्राकृतिक सुंदरता की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं। सोमवार को उन्होंने वीडियो शेयर कर प्रकृति और पुरानी हिंदी फिल्मों के गाने को याद किया।

अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "प्रकृति हमेशा दिल को सुकून देती है, तरोताजा करती है और नई ऊर्जा से भर देती है। जब पुराने हिंदी फिल्मी गाने आपके दिलो-दिमाग में गूंज रहे हों, तो दुनिया की सबसे जादुई सड़कें और भी खास हो जाती हैं!"

वीडियो में अभिनेता स्विट्जरलैंड की शांत सड़कों पर टहलते नजर आए। इस वीडियो के साथ उन्होंने 1965 की क्लासिक फिल्म 'मेरे सनम' का मशहूर गाना 'पुकारता चला हूं मैं' ऐड किया।

अनुपम खेर का यह वीडियो प्रशंसकों को खूब पसंद आ रहा है। कई यूजर्स ने कमेंट्स में उनकी सादगी और प्रकृति के प्रति प्यार की तारीफ की। अभिनेता अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपने मन की भावनाएं व्यक्त करते रहते हैं।

गाना 'पुकारता चला हूं मैं' साल 1965 में रिलीज की गई आइकॉनिक फिल्म 'मेरे सनम' का है। गाने को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा और मोहम्मद रफी की मखमली आवाज में गाया गया था। इस गाने का संगीत ओ.पी. नैय्यर ने तैयार किया था, जो उस दौर में अपनी अनूठी धुनों के लिए मशहूर थे।

इस रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म का निर्देशन अमर कुमार ने किया था। इस फिल्म में बिस्वजीत, आशा पारेख और मुमताज ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं, जबकि प्राण ने खलनायक के किरदार से दर्शकों का ध्यान खींचा था। फिल्म अपने मधुर संगीत और कहानी के लिए आज भी याद की जाती है।

अनुपम को आखिरी बार 'द सिग्नेचर' और 'तन्वी द ग्रेट' में देखा गया था। 'तन्वी द ग्रेट' फिल्म एक्टर के लिए खास है, क्योंकि इस फिल्म का निर्देशन भी अनुपम ने ही किया है।

