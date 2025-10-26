अनुपम खेर ने दिखाई फिल्ममेकर यश चोपड़ा के नाम वाली ट्रेन की झलक, ताजा की पुरानी यादें

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता अनुपम खेर सोशल मीडिया से लेकर बड़े पर्दे तक पर छाए रहते हैं। एक्टर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियो पोस्ट करते हैं कि फैंस खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।

अनुपम इन दिनों स्विट्जरलैंड में वेकेशन पर हैं और वहां से कई वीडियो और प्रकृति के नजारों की झलक दिखा रहे हैं। अब उन्होंने उस ट्रेन की भी झलक दिखाई है, जिसपर फिल्ममेकर यश चोपड़ा का नाम लिखा है।

अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वे स्विट्जरलैंड में बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। एक्टर वीडियो में यश चोपड़ा के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि जितना भी समय उन्होंने उनके साथ बिताया, वो बेमिसाल था और उनकी वजह से विदेश की धरती पर हर भारतवासी को गर्व महसूस होता है। ट

अनुपम ने उस ट्रेन की वीडियो भी दिखाई, जिस पर यश चोपड़ा लिखा था। एक्टर ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "यश चोपड़ा और स्विट्जरलैंड... यह अविश्वसनीय है कि एक व्यक्ति का सिनेमाई दृष्टिकोण किसी देश के पर्यटन उद्योग को बदल सकता है! और यही मैंने अपनी इस यात्रा में देखा। स्विट्जरलैंड में लगभग हर जगह पर यश चोपड़ा की छाप है।"

अनुपम ने आगे कहा कि स्विट्जरलैंड में लगभग हर जगह उनकी मूर्ति, पेंटिंग और साइन बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, और हम भारतीय पर्यटक ये देखकर गर्व महसूस कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, "मुझे हमेशा गर्व रहेगा कि मैंने यश चोपड़ा साहब के साथ काम किया है।"

बता दें कि स्विट्जरलैंड में जंगफ्राऊ रेलवे पर फिल्ममेकर यश चोपड़ा के नाम की ट्रेन चलाई जाती है। ये ट्रेन उनके सम्मान में चलाई जाती है, क्योंकि उन्होंने स्विट्जरलैंड में कई फिल्मों की शूटिंग की थी, जिसकी वजह से वहां के पर्यटन को बढ़ावा मिला था। इस ट्रेन को साल 2011 में पहली बार चलाया गया था। ट्रेन के अलावा स्विट्जरलैंड में यश चोपड़ा की कांस्य की प्रतिमा भी है और एक सड़क का नाम भी उनके नाम पर लिखा गया है।

स्विट्जरलैंड में यश चोपड़ा ने 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'चांदनी', 'वीरा जारा' और 'डर' जैसी फिल्मों के रोमांटिक सीन को वहां फिल्माया गया था। 80-90 के दशक में यश चोपड़ा की वजह से बाकी मेकर्स भी वहां जाकर फिल्मों की शूटिंग करने लगे, जिससे स्विट्जरलैंड को पर्यटन की दृष्टि से बहुत फायदा हुआ था।

--आईएएनएस

पीएस/एएस