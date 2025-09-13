अनुपम खेर ने दुबई में मोटिवेशनल लेक्चर से जीता प्रशंसकों का दिल

मुंबई, 13 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने हाल ही में दुबई में आयोजित मोटिवेशनल लेक्चर से प्रशंसकों का दिल जीत लिया। उन्होंने इस खास पल को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया।

अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह एक भव्य ऑडिटोरियम में स्टेज पर खड़े नजर आ रहे हैं। उनके सामने मौजूद दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका जोरदार अभिवादन कर रहे हैं। इस वीडियो के साथ अनुपम ने कैप्शन में लिखा, "दुबई में मेरे मोटिवेशनल लेक्चर के बाद लोगों की शानदार प्रतिक्रिया! जय हो!"

अनुपम खेर न केवल बॉलीवुड में अपनी शानदार अभिनय प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वह एक प्रेरक वक्ता के रूप में भी लोगों के बीच खासा लोकप्रिय हैं। उनके मोटिवेशनल लेक्चर में जिंदगी से जुड़े अनुभव, संघर्ष और सफलता की कहानियां शामिल होती हैं, जो सुनने वालों को प्रेरित करती हैं।

अनुपम के इस लेक्चर में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिनमें युवा, प्रोफेशनल्स और उनके प्रशंसक शामिल थे। इस वीडियो को देखकर उनके फैंस लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं।

वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' है, जिसमें उन्होंने 'महात्मा गांधी' का किरदार निभाया है। फिल्म में अनुपम के साथ मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार और सिमरत कौर महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।

इनके अलावा सास्वता चटर्जी, नमाशी चक्रवर्ती, राजेश खेरा, पुनीत इस्सर, प्रियांशु चटर्जी, दिब्येंदु भट्टाचार्य, सौरव दास और मोहन कपूर भी अहम रोल में हैं। फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

यह फिल्म विवेक अग्निहोत्री की 'फाइल्स ट्रिलॉजी' का तीसरा और अंतिम हिस्सा है, जिसमें पहले 'द ताशकंद फाइल्स' और 'द कश्मीर फाइल्स' शामिल हैं। फिल्म की कहानी 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में हुए 'डायरेक्ट एक्शन डे' की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म को दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी