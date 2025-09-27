अनुपम खेर ने तिरुपति बालाजी के दर्शन कर साझा किया अपना अनुभव

मुंबई, 27 सितंबर (आईएएनएस)। मशहूर अभिनेता अनुपम खेर ने हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन किए और अपने इस आध्यात्मिक अनुभव को प्रशंसकों के साथ साझा किया।

लगभग 28 साल बाद तिरुमाला पहुंचे अनुपम ने मंदिर के इंतजामों और उत्सव की तैयारियों की जमकर तारीफ की।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह तिरुपति बालाजी मंदिर के बाहर मीडिया से बातचीत करते नजर आ रहे हैं।

बातचीत करते हुए अनुपम ने कहा, "मैं यहां पर लगभग 28 सालों के बाद आया हूं और सुबह दर्शन कर मन को अपार शांति मिली। मैंने प्रभु से सभी के लिए सुख, सफलता और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की। यहां पर इंतजाम इतने शानदार हैं कि मुझे बहुत शांतिपूर्ण अनुभव हुआ। भगवान के दर्शन करने के बाद बोलने का मन नहीं करता, बस मन प्रभु के चिंतन और उनके प्यार में डूब जाता है।"

अनुपम ने तिरुमाला में चल रहे ब्रह्मोत्सव की तैयारियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, "मंदिर की सजावट और इंतजाम देखकर उत्सव का माहौल साफ झलकता है। पुजारी जी ने मुझे बताया कि यहां आंखें खोलकर दर्शन करना चाहिए, बंद करके नहीं। यह अनुभव मेरे लिए अविस्मरणीय रहा।"

इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर उन्होंने कैप्शन में लिखा, "तिरुपति बालाजी के दर्शन से मन को अद्भुत सुख मिला। हमारे देश के तीर्थ स्थानों की महिमा अनुपम है। इतने सालों बाद तिरुमाला आया, और यहां हर क्षेत्र में प्रगति देखकर खुशी हुई। मैंने सभी के लिए प्रार्थना की। जय बालाजी।"

वर्कफ्रंट की बात करें तो अनुपम की फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' फिर से सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर बताया था कि इस बार यह केवल 20 शहरों में सीमित तौर पर रिलीज की जाएगी। इसके बाद इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाया जाएगा।

--आईएएनएस

एनएस/एएस