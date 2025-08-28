मनोरंजन

अनुपम खेर ने शेयर किया मां दुलारी संग दिल छू लेने वाला वीडियो, मां-बेटे के रिश्ते पर फैंस भावुक

Aug 28, 2025, 04:56 AM

मुंबई, 27 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता अनुपम खेर ने बुधवार को सोशल मीडिया पर मां के साथ एक दिल छू जाने वाला वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उनकी मां उन्हें प्यार से टी-शर्ट दे रही हैं।

अभिनेता ने इसे कैप्शन दिया, "माता श्री, दो नई टी-शर्ट्स और मैसूर पाक! अब दुलारी को मुझ पर टी-शर्ट्स ज्यादा अच्छी लगती हैं! और मां को कोई भी मिठाई दो, वह पतीसा समझ कर ही खाती है! देखिए एक बार फिर! एक मिडिल क्लास फैमिली के कुछ और खूबसूरत पल!"

अभिनेता का ये वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। वे मां-बेटे के प्यार की सराहना करते हुए 'हार्ट' और 'फायर' इमोजी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "दुलारी मां, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं।" एक और यूजर ने लिखा, "दुलारी बहुत प्यारी हैं।"

दूसरे यूजर ने लिखा, "कोई शब्द नहीं है, आपकी मां के लिए।" एक और अन्य यूजर ने लिखा, "सर, आपकी मां को नमन है।"

अभिनेता अनुपम खेर इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह फैंस के साथ जुड़े रहने के लिए अक्सर पोस्ट करते रहते हैं। इससे पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे थे।

अभिनेता ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा था, "पिछले कुछ दिनों में हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर के कुछ इलाकों में हुई प्राकृतिक आपदा की वजह से लोगों की जानें गईं। घर उजड़ गए। भारी नुकसान हुआ। उसका मुझे आपार दुख है। मैं इस आपदा में जिन लोगों को क्षति हुई, अपनों को खोने की, प्रॉपर्टी को खोने की, मैं उनके प्रति हृदय की गहराइयों से शोक संवेदना प्रकट करता हूं। परंतु अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे, पहाड़ों पर जगह-जगह होटलों और घरों का निर्माण करते रहेंगे, तो प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगी। पिछले कुछ सालों से पहाड़ी इलाकों में हो रहे ये हादसे हमारे लिए एक चेतावनी हैं जिसे हमें समझना होगा!"

अनुपम खेर के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह मोस्ट अवेटेड अपकमिंग फिल्म ‘द बंगाल फाइल्स’ में नजर आएंगे। फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

