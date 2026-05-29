अनुपम खेर ने शुरू की 'श्री राम भूमि' की शूटिंग, आस्था और इतिहास से जुड़ी कहानी को लेकर बढ़ी उत्सुकता

मुंबई, 28 मई (आईएएनएस)। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर इन दिनों अपनी नई फिल्म 'श्री राम भूमि' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि यह फिल्म आस्था, बलिदान, सच्चाई और आधुनिक भारत के एक बेहद अहम अध्याय को बड़े पर्दे पर दिखाएगी।

फिल्म को जी स्टूडियोज, डांसिंग शिवा फिल्म्स और सिनेकोर्न एंटरटेनमेंट मिलकर बना रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन नेशनल अवॉर्ड विजेता निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह कर रहे हैं। फिल्म में अनुपम खेर के साथ एक्टर ऋत्विक भौमिक और अभिनेत्री अमृता खानविलकर भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगी। हालांकि मेकर्स ने अभी फिल्म की कहानी को पूरी तरह गुप्त रखा है, लेकिन फिल्म के नाम ने ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है।

मेकर्स ने फिल्म की शुरुआत के मौके पर सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों में पूरी टीम पूजा समारोह के दौरान नजर आई। पोस्ट में लिखा, ''यह सिर्फ एक टाइटल नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ी कहानी है, जिसकी यात्रा अब शुरू हो चुकी है।''

सोशल मीडिया पर फैंस भी फिल्म को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि अनुपम खेर एक बार फिर किसी दमदार किरदार में नजर आने वाले हैं।

इस फिल्म के अलावा अनुपम खेर अपनी पुरानी सुपरहिट फिल्म 'खोसला का घोसला' के सीक्वल को लेकर भी चर्चा में हैं। साल 2006 में रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था। अब इसके दूसरे पार्ट में अनुपम खेर एक बार फिर अपने लोकप्रिय किरदार कमल किशोर खोसला के रूप में दिखाई देंगे।

'खोसला का घोसला 2' का निर्देशन दिबाकर बनर्जी करेंगे। फिल्म में पहले पार्ट के कई पुराने कलाकार भी वापसी करने वाले हैं। इनमें बोमन ईरानी, ​​परवीन डबास, रणवीर शौरी, किरण जुनेजा और तारा शर्मा जैसे कलाकार शामिल हैं। वहीं अभिनेता रवि किशन भी फिल्म में एक अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे।

अनुपम खेर निर्देशक सूरज बड़जात्या के साथ भी एक नई फिल्म पर काम कर रहे हैं। हालांकि अभी इस फिल्म का नाम और कहानी सामने नहीं आई है।

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