अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर शेयर की सूर्य के साथ तस्वीर, दिखाई क्रिएटिविटी

Dec 01, 2025, 10:53 AM
अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर शेयर की सूर्य के साथ तस्वीर, दिखाई क्रिएटिविटी

मुंबई, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने अपने अभिनय से भारत से लेकर विदेशों में खास पहचान बनाई है। इसी के साथ अभिनेता सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रशंसकों के साथ जुड़े रहते हैं। सोमवार को उन्होंने एक दिलचस्प तस्वीर पोस्ट की।

अभिनेता ने अपनी क्रिएटिविटी का नमूना पेश करते हुए इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वे ऐसे खड़े हैं जैसे वे सूरज को खा रहे हैं, जिसके साथ उन्होंने लिखा, "मुझे ऐसा लगता है जैसे सूरज की रोशनी मेरी आत्मा में उतर रही है, जिससे सब कुछ गर्मियों जैसा खुशनुमा हो रहा है, और हर कांटा भी गुलाब जैसा लगने लगता है।"

अभिनेता का ये अंदाज प्रशंसकों को काफी पसंद आ रहा है। वे कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

अभिनेता अनुपम खेर ने अपने अभिनय से करोड़ों लोगों के दिलों में राज किया है। उनकी अदाकारी का जलवा भारत समेत विदेश में भी देखा जा चुका है, जिसमें 'बेंड इट लाइक बेकहम' और 'सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक' जैसी फिल्में शामिल हैं। अपने बेहतरीन अभिनय के लिए उन्होंने दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और आठ फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं।

आज भले ही वे एक सफल अभिनेता, निर्देशक और निर्माता हैं, लेकिन करियर की शुरुआत में उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत महेश भट्ट की फिल्म सारांश से की थी, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति की भूमिका निभाई थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है।

अभिनेता की हालिया रिलीज फिल्में 'तन्वी द ग्रेट' और 'बंगाल फाइल्स' हैं।

'द बंगाल फाइल्स' में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार और सिमरत कौर महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। इनके अलावा सास्वता चटर्जी, नमाशी चक्रवर्ती, राजेश खेरा, पुनीत इस्सर, प्रियांशु चटर्जी, दिब्येंदु भट्टाचार्य, सौरव दास और मोहन कपूर भी अहम रोल में हैं। फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

फिल्म की कहानी 1946 में हुए कलकत्ता दंगे पर आधारित है, जिसे 'डायरेक्ट एक्शन डे' के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया था।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

