अनुपम खेर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, सिर झुका आदर के साथ किया प्रणाम

Aug 16, 2025, 09:17 AM

मुंबई, 16 अगस्त (आईएएनएस)। बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता अनुपम खेर अक्सर अपने काम और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार वह एक खास मौके पर चर्चा में हैं। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में 'एट होम' समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई खास मेहमान शामिल हुए। अनुपम खेर भी इस समारोह में मौजूद रहे। उन्होंने इस सम्मान भरे पल की कुछ तस्वीरें शनिवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की हैं।

अनुपम खेर ने जो तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कीं, उनमें वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलते नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर में अनुपम खेर दोनों हाथ जोड़कर राष्ट्रपति को नमस्कार करते दिख रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू भी मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन स्वीकार कर रही हैं।

दूसरी तस्वीर में अनुपम खेर सिर झुकाकर आदर के साथ प्रणाम करते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में राष्ट्रपति भी उनका स्वागत करती दिखाई दे रही हैं। इन दोनों तस्वीरों में भारतीय परंपरा और सम्मान की झलक साफ नजर आती है।

इन तस्वीरों के साथ अनुपम खेर ने एक भावुक कैप्शन भी लिखा। उन्होंने लिखा, ''माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जी, मुझे एट होम समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मैं खुद को बहुत सम्मानित और सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं। यह एक बहुत ही भव्य और सुंदर समारोह था। मुझे इस दौरान अलग-अलग क्षेत्रों के कई बड़े लोगों से मिलने का मौका भी मिला। बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद!''

अनुपम खेर के इस अंदाज की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, ''कभी एक्टिंग से दिल जीतते हैं, कभी संस्कारों से... आप पर सच में गर्व है सर!''

दूसरे यूजर ने लिखा, 'आप जैसे लोगों को देखकर आज के युवाओं को सीख लेनी चाहिए कि सफलता के साथ विनम्रता भी जरूरी है।'

अन्य यूजर्स ने उन्हें रोल मॉडल बताया।

--आईएएनएस

पीके/केआर

