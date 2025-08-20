अनुपम खेर ने प्राकृतिक आपदाओं पर जताया दुख, बताया - चेतावनी...

मुंबई, 20 अगस्त (आईएएनएस)। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता और फिल्मकार अनुपम खेर ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में हुए विनाशकारी बादल फटने की घटनाओं पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी।

इन प्राकृतिक आपदाओं में न सिर्फ कई लोगों की जान गई, बल्कि सड़कों, पुलों और संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके परिणामस्वरूप कई लोग विस्थापित भी हुए हैं।

अब इस तरह की आपदाओं पर अभिनेता ने दुख जताते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है। इसमें उन्होंने इन राज्यों में रहने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाई और बढ़ते निर्माण कार्यों को ऐसी विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य कारणों में से एक बताया।

उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, “पिछले कुछ दिनों में हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर के कुछ इलाकों में हुई प्राकृतिक त्रासदी की वजह से लोगों की जानें गईं। घर उजड़ गए, भारी नुकसान हुआ। उसका मुझे अपार दुख है। मैं इस आपदा में जिन लोगों को क्षति हुई, अपनों को खोने की, प्रॉपर्टी को खोने की, मैं उनके प्रति हृदय की गहराइयों से शोक संवेदना प्रकट करता हूं। अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, पहाड़ों पर जगह-जगह होटलों और घरों का निर्माण करते रहेंगे, तो प्रकृति अपना प्रकोप दिखाएगी। पिछले कुछ सालों से पहाड़ी इलाकों में हो रहे ये हादसे हमारे लिए एक चेतावनी हैं, जिसे हमें समझना होगा।”

अगर फिल्मों की बात करें तो अनुपम खेर को हाल ही में ‘तन्वी द ग्रेट’ में देखा गया था। इस फिल्म को उन्होंने ही डायरेक्ट किया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, इसने बॉक्स ऑफिस पर 2 करोड़ रुपए की ही कमाई की। इसे 'सैयारा' की वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा।

‘तन्वी द ग्रेट’ का बजट 50 करोड़ रुपए था। अनुपम खेर ने बताया था कि दोस्तों से पैसे उधार लेकर उन्होंने इसे बनाया था और अभी तक वो उनका पैसा लौटा नहीं पाए हैं।

