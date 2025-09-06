मनोरंजन

अनुपम खेर ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के भाषण पर जताया आभार, कहा- 'भारत हमेशा सर्वोपरि रहेगा'

Sep 06, 2025, 10:20 AM

मुंबई, 6 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड में ऐसे कई अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता है, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, असल जिंदगी में भी लोगों के दिलों में खास जगह बना लेते हैं। अनुपम खेर ऐसे ही कलाकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने कई फिल्मों में कभी गंभीर, कभी हास्य भरे, और कभी भावुक कर देने वाले जैसे अलग-अलग किरदार निभाए हैं। लेकिन इन सबके बीच जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है, वह है उनका देश के प्रति गहरा प्रेम और बेबाक अंदाज।

वह सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और देश के हित से जुड़ी बातों पर अपने विचार खुलकर रखते हैं। शनिवार को अनुपम खेर ने एक वीडियो साझा की जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक सार्वजनिक मंच से भाषण दे रही हैं। भाषण के दौरान उन्होंने अनुपम खेर के देशभक्ति से जुड़े साहसी रवैये की प्रशंसा की। खेर के अनुसार, यह क्लिप किसी ने उन्हें भेजी, जिसे देखकर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी।

अनुपम खेर ने कहा कि यह भाषण सुनकर उन्हें बेहद खुशी हुई। उन्होंने आगे कहा कि उनके लिए देशभक्ति एक सामान्य बात है और भारत हमेशा सबसे ऊपर रहेगा।

उन्होंने वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, "दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, किसी ने मुझे आपके इस भाषण का अंश भेजा, जहां आपने मेरे देश के प्रति अपने साहस को दिखाने की प्रशंसा की। इसके लिए आपका धन्यवाद एवं आभार। मेरे लिए तो ये स्वाभाविक सी बात है। भारत हमेशा सर्वोपरि रहा है और रहेगा! जय हिन्द।"

इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कई लोगों ने अनुपम खेर के विचारों की सराहना की और कहा कि वे सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, असल ज़िंदगी में भी एक सच्चे देशभक्त हैं।

आपको बता दें कि अनुपम खेर इन दिनों 'द बंगाल फाइल्स' को लेकर सुर्खियों में हैं। इस फिल्म में उन्होंने महात्मा गांधी का किरदार निभाया है।

--आईएएनएस

पीके/एएस

