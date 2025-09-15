अनुपम खेर ने महादेव के प्रति जताई श्रद्धा, शेयर किया खास वीडियो

मुंबई, 15 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं और अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते रहते हैं। उन्होंने सोमवार को भी कुछ ऐसा ही किया। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर महादेव का एक वीडियो पोस्ट किया।

अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर एक खास वीडियो शेयर किया, जिसने उनके प्रशंसकों का दिल जीत लिया।

इस वीडियो में अनुपम खेर हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बैकग्राउंड में भगवान शिव का एक मनमोहक वीडियो चल रहा है। वीडियो के साथ लिखा है, "वो सब देख रहा है। तुम्हारी प्रार्थना, संघर्ष, तकलीफें, संयम और कर्म...।"

अनुपम ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ऊं।"

अनुपम खेर के इस पोस्ट पर उनके फैंस और यूजर्स की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में "हर हर महादेव" लिखकर अपनी भक्ति जताई, तो कुछ ने हार्ट इमोजी भेजकर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।

अभिनेता हाल ही में दुबई में आयोजित एक मोटिवेशनल लेक्चर देने गए थे, जहां उन्होंने प्रशंसकों का दिल जीत लिया। उन्होंने इस खास पल को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था।

अनुपम ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह एक ऑडिटोरियम में नजर आ रहे थे। अभिनेता स्टेज पर थे, जबकि उनके प्रशंसक तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जोरदार अभिवादन कर रहे थे।

इस वीडियो के साथ अनुपम ने कैप्शन में लिखा, "दुबई में मेरे मोटिवेशनल लेक्चर के बाद लोगों की शानदार प्रतिक्रिया। जय हो।"

वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' है, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी की भूमिका निभाई है। अभिनेता ने मशहूर ऑटोबायोग्राफिकल प्ले 'कुछ भी हो सकता है' के साथ फिर से थिएटर में वापसी भी की है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से दी थी।

