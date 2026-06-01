मनोरंजन

अनुपम खेर ने मां दुलारी का वीडियो शेयर कर बताया, 'यह भारत के 90 प्रतिशत मिडिल क्लास घरों की कहानी'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Jun 01, 2026, 09:18 AM

मुंबई, 1 जून (आईएएनएस)। भारतीय माताओं का स्वभाव बेहद प्यारा और व्यावहारिक होता है। वे गिफ्ट्स को संभालकर रखने, परिवार में बांटने, या किसी खास मौके पर दूसरों को देने में माहिर होती हैं। अभिनेता अनुपम खेर ने अपनी मां को तोहफा देते हुए इसी खास आदत का जिक्र किया।

अभिनेता अनुपम खेर ने पोस्ट के जरिए उन सभी मां की भावनाओं को सलाम किया और बताया है कि कैसे हमारे घरों में माताएं तोहफों को सिर्फ वस्तु नहीं, बल्कि एक अनमोल निशानी के तौर पर सहेजकर रखती हैं।

अभिनेता अनुपम खेर ने सोमवार को अपनी मां के साथ खास वीडियो शेयर किया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में अभिनेता अपनी मां दुलारी से बात करते हुए एक हैंडबैग गिफ्ट करते हैं, जिसे देखते हुए उनकी मां फौरन से उसकी कीमत पूछती हैं, जिस पर अभिनेता ने कहा कि किसी ने आपके लिए भेजा है। इसके बाद उनकी मां बैग लेकर रैंप-वॉक करती हैं और बैग को अंदर ले जाती हैं।

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "मां को कोई तोहफा देना थोड़ा-सा जोखिम भरा होता है। क्योंकि अगर आपने उन्हें खूबसूरत शॉल, स्वेटर, साड़ी, पर्स या कोई तोहफा दिया है, तो उसके इस्तेमाल होने की संभावना बहुत कम है। पहले वो उसे बड़े प्यार से देखेंगी, उसकी तारीफ करेंगी, सभी को दिखाएंगी और आखिर में, उसे सुरक्षित स्थान पर संभालकर रख देंगी कि शायद आने वाली दो पीढ़ियां भी उसे ढूंढ न पाएं।"

उन्होंने मां की ममता की अहमियत पर जोर देते हुए लिखा, "लेकिन असली मजा किसी तोहफे में नहीं, बल्कि घर के उस माहौल में है।"

उन्होंने घर के मौजूदा माहौल को लेकर लिखा, "घर में इधर-उधर निर्वैर भाग रहा है। वृंदा उसे आती-जाती हुई सब संभाल रही है। प्रणीत किसी बात पर हंस रहा है। मैं मां को तंग कर रहा हूं और मां अपने नए गिफ्ट के साथ रैंप-वॉक कर रही हैं।"

उन्होंने आगे लिखा, "उस दौरान मुझे महसूस हुआ कि ये सिर्फ मेरा घर नहीं, बल्कि भारत के 90 प्रतिशत मिडिल क्लास घरों की कहानी है, जहां तोहफे से ज्यादा भावनाएं संभालकर रखी जाती हैं, जहां बच्चों के बड़े हो जाने के बाद भी मां उनकी पसंद का खाना सोचती हैं।"

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...