अनुपम खेर ने करवाई परिवार की चौथी पीढ़ी से मुलाकात, कहा, 'बड़ा होकर मुझे एके कहकर बुलाएगा'

मुंबई, 9 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता अनुपम खेर सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी एक भावुक और हंसमुख इंसान माने जाते हैं। चाहे वो अपनी मां दुलारी के साथ मस्ती भरे वीडियो हों या शूटिंग के दौरान के मजेदार पल, वह सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ ऐसा पोस्ट करते हैं, जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आता है।

उन्होंने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही प्यारा वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह एक छोटे बच्चे के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस पोस्ट में अपने परिवार के एक नए सदस्य का बड़े ही खास अंदाज में परिचय करवाया है।

वीडियो में अनुपम खेर एक बच्चे के साथ मजेदार ढंग से बातचीत करते दिख रहे हैं। बच्चा मासूमियत से उनकी तरफ देख रहा है, और अपने हावभाव से सबका दिल जीत रहा है। वीडियो में वह उसकी बातों को ऐसे दोहरा रहे हैं, मानों दोनों के बीच कोई गंभीर चर्चा हो रही हो।

अनुपम ने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "मिलिए निर्वैर से: यह मेरी प्यारी भतीजी वृंदा और निपुण का बेटा है। मेरे भाई राजू और रीमा का पोता, और मेरी मां दुलारी का परपोता। मैं इसका 'बड़े नानू' हूं!"

उन्होंने कैप्शन में आगे लिखा, "हालांकि, मैं यह जरूर सुनिश्चित करूंगा कि जब यह थोड़ा बड़ा हो जाए और बड़बड़ाना बंद कर दे, तो मुझे 'एके' कहकर बुलाए। निर्वैर और मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पर लंबी बातचीत की, ज्यादातर शिकायतें थीं, उसकी मम्मी और बाकी परिवारवालों को लेकर।"

उन्होंने आगे लिखा, ''बच्चे ने ये भी शिकायत की कि सब उसे बार-बार गोद में लेते रहते हैं। वो गाना गाना चाहता था, लेकिन उसे सही शब्द और भाषा नहीं मिल रही थी, आखिर में वह थक गया और चुप हो गया। कृपया इसे अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भेजिए। जय माता दी।'

अनुपम खेर का यह मजाकिया अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है। फैंस न सिर्फ उन्हें बल्कि बच्चे के लिए भी कमेंट्स कर उसे आशीर्वाद दे रहे हैं।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम