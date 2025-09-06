अनुपम खेर ने की गौतम अदाणी से मुलाकात, संघर्षों और सफलता के दिन किए याद

मुंबई, 5 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर ने हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति गौतम अदाणी से मुलाकात की। शुक्रवार को उन्होंने इसकी एक फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की। अनुपम खेर ने गौतम अदाणी की जिंदगी के संघर्षों व सफलता की कहानी प्रशंसकों के साथ शेयर की।

अभिनेता ने इस मुलाकात को यादगार बताते हुए कहा कि उन्होंने गौतम अदाणी के साथ उनके शुरुआती जीवन, संघर्ष, सफलता, ध्यान (मेडिटेशन) और भारत के प्रति उनके प्रेम पर लंबी बातचीत की।

अभिनेता अनुपम खेर ने अदाणी की प्रेरणादायक कहानी को प्रशंसकों के साथ शेयर किया। उन्होंने पोस्ट किया, "भारतीय अरबपति और समाजसेवी गौतम अदाणी से मिलकर बेहद खुशी हुई। शुरुआती जीवन के उनके संघर्षों, उनकी सफलता, ध्यान और हमारे प्यारे देश के बारे में उनसे लंबी बातचीत हुई। गुजरात के एक छोटे से गांव से आकर 17 साल की उम्र में काम शुरू करके अपना साम्राज्य खड़ा करने की इनकी कहानी वाकई प्रेरणादायक है। अदाणी, आपके आतिथ्य, सराहना और स्वादिष्ट नाश्ते के लिए धन्यवाद! जय हो!''

अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने अपने व्यवसाय के जरिए भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है।

अभिनेता अनुपम खेर के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में हुए 'डायरेक्ट एक्शन डे' की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस फिल्म में विवेक रंजन अग्निहोत्री के अलावा मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार जैसे कलाकार हैं।

अभिनेता ने हाल ही में कोलकाता में हुए मशहूर एकल नाटक 'कुछ भी हो सकता है' के साथ फिर से थिएटर में वापसी की थी, जिसकी जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पर दी थी। अनुपम खेर ने शो से जुड़ी तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे, जिसमें वह स्टेज पर खड़े नजर आ रहे थे। उनके पीछे एक बड़ी स्क्रीन पर 'कुछ भी हो सकता है विद अनुपम खेर' लिखा हुआ था।

--आईएएनए

