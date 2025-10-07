अनुपम खेर ने अकेले चलने की 'शक्ति' पर डाला प्रकाश, 'नीले गगन के तले' के साथ शेयर किया वीडियो

मुंबई, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अपनी शानदार अभिनय कला और प्रेरणादायक व्यक्तित्व के दम पर उन्होंने न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी लाखों लोगों का दिल जीता है। मंगलवार को अनुपम ने जीवन की यात्रा में अकेले चलने के महत्व पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि अकेले चलने से जीवन के असली मायने समझ आते हैं और व्यक्ति अपनी आंतरिक ताकत को पहचान पाता है।

अनुपम ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह हरी-भरी पहाड़ी वादियों के बीच अकेले चलते नजर आ रहे हैं। कंधे पर बैग टांगे अनुपम प्रकृति की गोद में खोए हुए दिखे, जबकि उनके पीछे खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाएं और नीला आकाश देखा जा सकता है। अनुपम ने वीडियो में 'नीले गगन के तले' गाना ऐड किया।

अनुपम ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, "जब आप अकेले चलते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप असल में कितने मजबूत हैं।"

अनुपम खेर की ये बात सोशल मीडिया पर काफी सराही जा रही है। प्रशंसक कमेंट सेक्शन पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

यह गाना 1967 की क्लासिक फिल्म 'हमराज' का है। गाने को मशहूर गायक महेंद्र कपूर ने अपनी मधुर आवाज में गाया और बोल साहिर लुधियानवी ने लिखे, जबकि संगीत रवि ने तैयार किया था।

बीआर चोपड़ा के निर्देशन में बनी यह फिल्म उस दौर की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। 'हमराज' एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी पर आधारित थी, जिसमें रोमांस और लव ट्रायंगल का तड़का था। फिल्म में सुनील दत्त, राज कुमार, विमी, बलराज साहनी, मुमताज, मदन पुरी और मनमोहन कृष्ण जैसे सितारों ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं। यह फिल्म नायिका विमी की दुखद जिंदगी को भी दर्शाती है, जिसने दर्शकों का दिल जीता था। फिल्म उस दौर में बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही थी।

अनुपम खेर न केवल एक बेहतरीन अभिनेता हैं, बल्कि अपने विचारों और जिंदगी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए भी जाने जाते हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एएस