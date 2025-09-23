मनोरंजन

अनुपम खेर की फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' फिर से सिनेमाघरों में होगी रिलीज

Sep 23, 2025, 11:20 AM

मुंबई, 23 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और निर्देशक अनुपम खेर की फिल्म 'तन्वी द ग्रेट' एक बार फिर सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। इस बात की जानकारी खुद अभिनेता ने एक पोस्ट के जरिए दी। उन्होंने दर्शकों से इस फिल्म को दूसरा मौका देने की अपील की। यह फिल्म 26 सितंबर को लगभग 17 शहरों में रिलीज की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जीवन में हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि कई बार यह पहली बार से कहीं बेहतर साबित होता है।

अनुपम ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर अपनी जिंदगी का एक किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि उनके करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें फिल्म 'सारांश' की शूटिंग शुरू होने के 10 दिन पहले निकाल दिया गया था और उनकी जगह संजीव कुमार को लिया गया था।

अभिनेता ने कहा, "मैंने महेश भट्ट के पास जाकर बहस की और अपनी मेहनत के दम पर दूसरा मौका हासिल किया। आज 40 साल से अधिक समय से मैं फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हूं और 500 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुका हूं। इस अनुभव के आधार पर मैं 'तन्वी द ग्रेट' को दोबारा रिलीज करने के फैसले को दूसरा मौका देना चाहता हूं।"

उन्होंने कहा, "'तन्वी द ग्रेट' पहली बार रिलीज होने पर कुछ दर्शकों की नजरों से छूट गई थी। कई लोगों को यह पता ही नहीं चला कि यह फिल्म कब आई और कब चली गई। हालांकि, जिन्होंने इसे देखा, उन्होंने इसकी तारीफ की। फिल्म को कान्स फिल्म फेस्टिवल में वर्ल्ड प्रीमियर मिला, न्यूयॉर्क में इसे प्रदर्शित किया गया और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दिल्ली की मुख्यमंत्री सहित कई हस्तियों ने इसे देखा और सराहा।"

अनुपम का कहना है कि उनके पूरे करियर में उन्हें किसी फिल्म की इतनी तारीफ नहीं हुई, जितनी इस फिल्म को मिली है।

अनुपम ने कहा कि फिल्म भारतीय सेना की शौर्यता, दादा-पोती के खूबसूरत रिश्ते और मां-बेटी के प्रेम को दर्शाती है। यह कहानी एक मां की उस प्रेरणा की है, जो अपनी बेटी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती है।

शुभांगी के अभिनय पर अनुपम ने कहा, "मैं यह एक निर्देशक के तौर पर नहीं, बल्कि एक शिक्षक के तौर पर कह रहा हूं कि शुभांगी ने इस किरदार के लिए जबरदस्त मेहनत की है।"

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

