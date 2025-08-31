अनुपम खेर एकल नाटक 'कुछ भी हो सकता है' के साथ धमाकेदार वापसी को तैयार

मुंबई, 30 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेता अनुपम खेर इन दिनों अपकमिंग फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' को लेकर सुर्खियों में हैं। मेकर्स ने इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया है। वहीं, अब अभिनेता ने अपने मशहूर एकल नाटक 'कुछ भी हो सकता है' के साथ फिर से थिएटर में वापसी की है। अभिनेता ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर एक वीडियो से दी।

अभिनेता ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने उस थिएटर को दिखाया, जहां वे नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं।

अनुपम ने वीडियो में नाटक से पहले की तैयारियों और बैकस्टेज की कुछ झलकियां दिखाई हैं।

वीडियो में वह कहते नजर आ रहे हैं कि थिएटर फिल्मों से अलग है, क्योंकि इसमें कोई रीटेक नहीं होता है। इस नाटक को करने से पहले उनकी घबराहट आज भी वैसी ही है, जैसी 8 अगस्त 2004 को मुंबई में उनके पहले शो के दौरान थी।

अभिनेता ने इसके कैप्शन में लिखा, "लगभग दो साल बाद मैं अपने एकल नाटक 'कुछ भी हो सकता है' को फिर से कर रहा हूं। यह नाटक मेरी जिंदगी और उसकी नाकामियों पर आधारित है। 21 सालों में मैंने इसके 450 से ज्यादा शो किए हैं, लेकिन हर शो से पहले की घबराहट आज भी वैसी ही है।"

उन्होंने अपने प्रशंसकों से आशीर्वाद और प्यार की मांग की और लिखा, "मुझे आपके प्यार की जरूरत है। ऊं नमः शिवाय!"

अनुपम के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' में नजर आएंगे। यह फिल्म 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में हुए 'डायरेक्ट एक्शन डे' की पृष्ठभूमि पर आधारित है। 16 अगस्त को ही कोलकाता में मेकर्स ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट आयोजित किया था। स्क्रीनिंग के दौरान काफी हंगामा भी हुआ था। प्रशासन ने इसके ट्रेलर को वहां रिलीज होने नहीं दिया था।

यह विवेक अग्निहोत्री की 'फाइल्स' ट्रायोलॉजी का हिस्सा है, जिसमें 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द ताशकंद फाइल्स' भी शामिल हैं। यह फिल्म तेज नारायण अग्रवाल और आई एम बुद्धा प्रोडक्शंस पेश कर रहे हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम