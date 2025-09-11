'अनुपमा' फेम रूपाली गांगुली का ट्रेडिशनल लुक, बंगाली गाने पर दिखाया जलवा

मुंबई, 11 सितंबर (आईएएनएस)। लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेत्री रूपाली गांगुली अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं। उन्होंने गुरुवार को एक लेटेस्ट वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह एक गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं।

रूपाली ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह बंगाली गाना 'मेलार गान' पर अपने शानदार एक्सप्रेशन के साथ डांस कर रही हैं।

वीडियो में उन्होंने मल्टीकलर के लहंगे के साथ गुलाबी रंग का ब्लाउज पेयर किया है। वहीं, पीले रंग की चुनरी को खूबसूरती से सजाया है। माथे पर बिंदी, कानों में झुमके और ढीली चोटी में बंधे बाल उनके पारंपरिक अंदाज को निखार रहे हैं।

इसके साथ ही, उनके हाथों में साधारण कंगन सादगी और सुंदरता को दिखा रहे हैं। इस वीडियो में रूपाली का आत्मविश्वास और ऊर्जा देखते ही बनती है।

वीडियो के साथ रूपाली ने कैप्शन में लिखा, "ये गाना बहुत प्यारा है। इसे सुनकर बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं।"

इस वीडियो को देखकर प्रशंसकों ने उनकी तारीफ में कमेंट्स की बौछार कर दी। कई यूजर्स ने उनके डांस और लुक की सराहना करते हुए उन्हें 'मल्टी-टैलेंटेड' बताया।

रूपाली गांगुली टीवी इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा हैं। 'अनुपमा' जैसे लोकप्रिय धारावाहिक में उनकी भूमिका ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई है। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता और प्रशंसकों के साथ जुड़ाव उन्हें और भी खास बनाता है।

अभिनेत्री इन दिनों पॉपुलर टेलीविजन सीरियल 'अनुपमा' में नजर आ रही हैं। शो का निर्माण राजन शाही ने किया है और यह बंगाली सीरियल 'श्रीमयी' का रीमेक बताया जाता है।

शो में अब दूसरी पीढ़ी के किरदारों के रूप में अद्रिजा रॉय और शिवम खजुरिया भी नजर आ रहे हैं। 'अनुपमा' की शुरुआत 13 जुलाई 2020 को हुई थी और तब से यह शो टीआरपी की लिस्ट में टॉप पर बना है।

बता दें कि रूपाली गांगुली को 'अनुपमा' से पहले 'साराभाई वर्सेस साराभाई' जैसे सीरियल में भी देखा जा चुका है।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम