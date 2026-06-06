अनूप सोनी ने 'हथियार' में संजय दत्त और शिल्पा शेट्टी के साथ काम करने की यादें ताजा कीं

मुंबई, 6 जून (आईएएनएस)। एक्टर अनूप सोनी ने शुक्रवार रात पुरानी यादों को ताजा किया और अपनी सबसे यादगार फिल्मों में से एक, ‘हथियार’ से जुड़ा एक यादगार पल शेयर किया।

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एक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 2002 की क्राइम ड्रामा फिल्म का एक क्लिप शेयर किया, जिसमें वे खुद नजर आ रहे हैं।

उन्होंने इस बात पर भी बात की कि कैसे इस फिल्म ने उन्हें अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने और एक ऐसा किरदार निभाने का मौका दिया, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं निभाया था।

अनूप द्वारा शेयर किए गए क्लिप में, एक्टर एक रफ और इंटेंस अवतार में नजर आ रहे हैं।

वीडियो शेयर करते हुए अनूप ने लिखा, "आज भी, मुझे किसी ऐसे किरदार को निभाने से ज्यादा कुछ भी उत्साहित नहीं करता जो मेरे पिछले किरदारों से बिल्कुल अलग हो। 'हथियार' ने मुझे एक ऐसा किरदार निभाने का मौका दिया जो उस समय लोगों के मन में मेरी बनी छवि से बिल्कुल अलग था।

उन्होंने आगे कहा, "किरदार की भाषा, उसका अंदाज और उसका अप्रत्याशित व्यवहार – ये सब मेरी असल जिंदगी से बहुत अलग थे, जिसने इस अनुभव को चुनौतीपूर्ण और रोमांचक बना दिया।"

उन्होंने आगे लिखा, "महेश मांजरेकर के निर्देशन में संजय दत्त, सचिन खेडेकर, गुलशन ग्रोवर, शिल्पा शेट्टी और शरद कपूर के साथ काम करने से यह सफर और भी यादगार बन गया। पीछे मुड़कर देखने पर, मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि मुझे अपने निभाए किरदारों के जरिए अलग-अलग दुनिया और लोगों के अलग-अलग पहलुओं को जानने-समझने का मौका मिला।

फिल्म की बात करें तो, इसे महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट किया था और यह 2002 में रिलीज हुई थी। फिल्म में संजय दत्त मुख्य भूमिका में थे, साथ ही शिल्पा शेट्टी, शरद कपूर, सचिन खेडेकर, गुलशन ग्रोवर और अनूप सोनी भी अहम भूमिकाओं में थे।

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि 'हथियार' फिल्म अपराध, सत्ता के संघर्ष और पारिवारिक झगड़ों की अंधेरी और हिंसक दुनिया को दिखाती है।

–आईएएनएस

एससीएच/एएस