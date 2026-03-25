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Ananya Pandey Temple Visit : महादेव की शरण में अनन्या पांडे, नागेश्वर द्वारिकाधीश मंदिर में टेका माथा

साधारण लुक में अनन्या पांडे ने मां के साथ नागेश्वर मंदिर में किए शिव दर्शन
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 25, 2026, 04:35 AM
महादेव की शरण में अनन्या पांडे, नागेश्वर द्वारिकाधीश मंदिर में टेका माथा

मुंबई: अभिनेत्री अनन्या पांडे अपने ड्रेसिंग सेंस और फैशन स्टाइल को लेकर दर्शकों के दिलों में खास पहचान रखती हैं, जो कि हमें उनकी फिल्मों में देखने को मिलता है, लेकिन मंगलवार को किए गए पोस्ट में वे बेहद साधारण लुक में नजर आईं।

दरअसल, अनन्या अपनी मां के साथ गुजरात स्थित प्रसिद्ध नागेश्वर द्वारिकाधीश मंदिर में भगवान के दर्शन करने पहुंची थीं। इस पवित्र यात्रा की कुछ खूबसूरत झलकियां उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कीं।

पोस्ट की गई तस्वीरों में अनन्या और उनकी मां दोनों ही मंदिर के अंदर दिख रही हैं। पहली तस्वीर में अनन्या भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठी हुई हैं। वे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ महादेव की पूजा करती नजर आ रही हैं। उनके चेहरे पर शांति और समर्पण साफ झलक रहा है।

अनन्या ने लिखा, "नागेश्वर द्वारिकाधीश ओम नमः शिवाय।"

अभिनेत्री सिनेमा जगत में खास पहचान रखती हैं। उनकी यह पोस्ट फैंस को काफी पसंद आ रही है। वे कमेंट सेक्शन में अनन्या की तारीफ कर रहे हैं।

नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका के पास स्थित भगवान शिव के 12 स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों में से एक (आठवां) अत्यंत पवित्र तीर्थ है, जिसे 'नागनाथ' भी कहते हैं। यह मंदिर दारुकावन में स्थित है और मुख्य रूप से नागों के देवता के रूप में शिव की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन मात्र से पापों और सर्प दोष से मुक्ति मिलती है।

यहां भगवान शिव की एक विशाल 25 मीटर ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है, जो दूर से ही दिखाई देती है। गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग भूमिगत स्थापित है। रुद्र संहिता में इसे 'दारुकावने नागेशम' कहा गया है, जो एकांत और आध्यात्मिक निर्भीकता का प्रतीक है। मान्यता है कि यहां भगवान कृष्ण ने भी पूजा की थी।

अनन्या की बात करें तो वे अभी हाल ही में कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ में नजर आई थीं। समीर विद्वांस द्वारा निर्देशित फिल्म धर्मा प्रोडक्शन और नमः पिक्चर्स के बैनर तले रिलीज की गई थी। फिल्म को करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्वा मेहता और किशोर अरोड़ा ने मिलकर प्रोड्यूस किया था।

--आईएएनएस

 

 

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