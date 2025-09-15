Ananya Pandey Vlog : अनन्या पांडे ने मालदीव ट्रिप से शेयर किया वीडियो, फैंस ने दी नया काम शुरू करने की सलाह

मनोरंजन

Sep 15, 2025, 06:57 PM
मुंबई: अभिनेत्री अनन्या पांडे इन दिनों मालदीव में छुट्टियां मना रही हैं। इसकी तस्वीरें वे लगातार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं। यहां पर उन्होंने एक नए क्षेत्र में हाथ आजमाया है, ये है व्लॉगिंग।

इसका एक वीडियो उन्होंने इंस्टा पर शेयर किया है। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अनन्या ने अपना पहला व्लॉगिंग वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "व्लॉग बनाने की मेरी पहली कोशिश, लेकिन मालदीव में मैंने अब तक का सबसे अच्छा समय बिताया।"

इस वीडियो में अनन्या सुबह उठती हैं और फैंस को अपने पूरे दिन के बारे में बताती दिखाई दे रही हैं। वीडियो में वे एक्सरसाइज, साइकिलिंग और स्कूबाडाइविंग जैसी गतिविधियां करती दिख रही हैं। आगे वह पूल के किनारे किताब के साथ आराम करती और सूर्यास्त के मनमोहक दृश्य का आनंद लेती दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लोग अभिनेत्री को यही काम करने की सलाह देते दिखाई दिए। एक शख्स ने लिखा कि वे अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दें। वहीं बहुत से लोग पहली बार की व्लॉगिंग को शानदार बताते दिखाई दे रहे हैं।

इससे पहले एक पोस्ट में अनन्या पांडे ने अपनी ग्लैमरस तस्वीरें पोस्ट की थीं और उन्हें कैप्शन दिया था, "आसमान ऐसा लग रहा है जैसे उसे रंग दिया गया हो। मैंने भी कुछ पेंटिंग की हैं और मैं अपनी आइलैंड गर्ल लुक की दीवानी हूं।"

वर्क फ्रंट की बात करें तो, वह लक्ष्य लालवानी के साथ "चांद मेरा दिल" और कार्तिक आर्यन के साथ "तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी" में अभिनय करती दिखाई देंगी।

'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में वह दूसरी बार कार्तिक आर्यन के साथ स्क्रीन शेयर करती दिखाई देंगी। यह फिल्म 31 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी। इसकी रिलीज डेट की घोषणा कार्तिक आर्यन ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में की थी। इस पोस्ट में कार्तिक और अनन्या पांडे डांस करते हुए दिखाई दे रहे थे।

इस फिल्म में नीना गुप्ता और जैकी श्रॉफ जैसे स्टार्स भी अहम भूमिका निभाएंगे। फिल्म को करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्वा मेहता और किशोर अरोड़ा मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा, उनकी वेब सीरीज 'कॉल मी बे' का दूसरा पार्ट भी बनाया जा रहा है।

 

