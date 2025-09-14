मनोरंजन

अनन्या पांडे ने मालदीव की सैर का लिया मजा, शेयर की खूबसूरत यादें

Sep 14, 2025

मुंबई, 13 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री अनन्या पांडे इन दिनों मालदीव में छुट्टियां मना रही हैं। उन्होंने अपने इस शानदार सफर की झलकियां सोशल मीडिया पर साझा कीं।

अनन्या ने इंस्टाग्राम पर मालदीव के मनमोहक नजारों, समुद्री जीवों और अपनी मस्ती भरी गतिविधियों की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए, जिन्हें देखकर उनके फैंस भी उत्साहित हो रहे हैं।

अनन्या ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "मैं पूरी तरह हैरान हूं! समुद्री कछुओं के साथ तैरना, डॉल्फिन को नजदीक से देखना, खूबसूरत सूर्यास्त का नजारा लेना, पायजामा पहनकर ईगल रे मछलियों को पानी में तैरते देखना, पेड़ों के ऊपर बने रेस्टोरेंट में लजीज खाने का स्वाद लेना, मसाज का आनंद उठाना और पिलाटेस करना, ये सब किसी सपने से कम नहीं लग रहा। कोई मुझे चुटकी काटकर बताए कि ये सच है!"

तस्वीरों में अनन्या मालदीव के नीले समुद्र, सफेद रेत और हरे-भरे नजारों के बीच मजे करती नजर आ रही हैं। पहली तस्वीर में वह बीच पर पोज देती नजर आ रही हैं। इसके साथ ही एक और बीच की तस्वीर है। एक तस्वीर में वह समुद्री कछुओं के साथ तैरती दिख रही हैं, तो दूसरी तस्वीर में सूर्यास्त की सुनहरी किरणों के बीच उनकी मुस्कान देखते ही बनती है।

फिर एक वीडियो में अनन्या डीप-सी डाइविंग (समुंदर में गोता लगाते) करते हुए दिख रही हैं। इसी के साथ ही अभिनेत्री ने उस खूबसूरत रिसॉर्ट की झलक भी शेयर की जहां वो मालदीव में ठहरी थीं।

उनकी इस छुट्टी में सब कुछ शामिल था – जंगल की सैर, डीप सी डाइविंग, शानदार खाना, रिलैक्सिंग मसाज, कैंडललाइट डिनर और पूल में ब्रेकफास्ट।

उनके इस पोस्ट पर फैंस ने कमेंट्स की बौछार कर दी, जिसमें कई ने उनकी इस मस्ती भरी छुट्टियों की तारीफ की।

वर्कफ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही लक्ष्य लालवानी के साथ फिल्म 'चांद मेरा दिल' में नजर आएंगी। यह एक लव स्टोरी फिल्म है, जिसका निर्देशन विवेक सोनी ने किया है। साथ ही, वह कार्तिक के साथ 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है।

