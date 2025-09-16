मनोरंजन

अनन्या पांडे मालदीव वेकेशन के दौरान व्लॉगिंग की दुनिया में उतरीं

Sep 16, 2025

मुंबई, 15 सितंबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री अनन्या पांडे इन दिनों मालदीव में अपनी छुट्टियों का भरपूर आनंद ले रही हैं। इस खूबसूरत द्वीप की सैर के साथ-साथ उन्होंने व्लॉगिंग की दुनिया में भी कदम रख दिया है।

अनन्या ने अपने प्रशंसकों को मालदीव की मनोरम सुंदरता और अपनी मजेदार गतिविधियों की झलक दिखाने के लिए इंस्टाग्राम पर एक मोंटाज वीडियो साझा किया है।

अनन्या ने व्लॉग पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, "मेरा पहला व्लॉग बनाने की कोशिश, लेकिन मैंने मालदीव में सबसे शानदार पल बिताए।"

इस वीडियो में उन्होंने अपनी सुबह की शुरुआत से लेकर दिनभर की गतिविधियों को बखूबी कैद किया है। वीडियो में अनन्या कभी साइकिल चलाती नजर आती हैं, तो कभी स्काईडाइविंग के रोमांच का आनंद लेती दिखती हैं। इसके अलावा, वह जिम में पसीना बहातीं, पूल के किनारे किताब पढ़तीं, समुद्री जीवों के बीच मसाज का लुत्फ उठातीं और मालदीव के रंग-बिरंगे सूर्यास्त का दीदार करती दिखीं।

उनके इस व्लॉग ने प्रशंसकों को उनकी जिंदादिली और बेफिक्र अंदाज की एक नई झलक दी है। मालदीव की नीली लहरों, हरे-भरे नजारों और शांत वातावरण ने उनके व्लॉग को और भी आकर्षक बनाया।

सोशल मीडिया पर उनके इस व्लॉग को ढेरों तारीफें मिल रही हैं। कई यूजर्स उनके कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

अभिनेत्री के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो वह जल्द ही आगामी फिल्म 'चांद मेरा दिल' में लक्ष्य लालवानी के साथ रोमांस करती नजर आएंगी। यह एक लव स्टोरी है, जिसका निर्देशन विवेके सोनी ने किया है।

वहीं, दूसरी ओर वह फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में कार्तिक आर्यन के साथ नजर आएंगी। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है।

इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता जैसे दिग्गज कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म 31 दिसंबर को रिलीज होगी। इस बात की जानकारी कार्तिक आर्यन ने खुद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए दी थी।

--आईएएनएस

एनएस/डीएससी

