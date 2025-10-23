मनोरंजन

अन्नकूट के पावन अवसर पर स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ फेम दिलीप जोशी

Oct 23, 2025, 05:49 AM

मुंबई, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। टीवी सीरियल ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ फेम अभिनेता दिलीप जोशी को हाल ही में दादर के स्वामीनारायण मंदिर में देखा गया। यहां वह अन्नकूट समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे।

मंदिर परिसर में आईएएनएस से बात करते हुए दिलीप जोशी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उत्सव का आयोजन 2,500 से अधिक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ किया गया और भगवान को इसका भोग लगाया गया।

दिलीप जोशी ने कहा, “नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप जोशी हूं और अभी मैं बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिर दादर में हूं। यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से अन्नकूट पर्व का आयोजन किया जाता है और इस साल 2,500 से भी ज्यादा शुद्ध शाकाहारी व्यंजन यहां पर रखे हुए हैं।”

उन्होंने आगे कहा, "भगवान के चरणों में अर्पण किए हुए ये सारे व्यंजन जो हैं, यहां के संतों ने बनाए हैं और जो हरि भक्त हैं, बीएपीएस के जो सत्संगी हैं, उन्होंने भी एक-दो व्यंजन अपने घर पर बनाकर उन्हें ईश्वर को अर्पित किया है।"

इस अनुभव को दिलीप जोशी ने बहुत ही सुखद बताते हुए कहा, "यह बहुत ही सुखद अनुभव है। हर साल ये व्यंजन भगवान को अर्पण किये जाते हैं। मुझे भी आज यहां पर दर्शन करने का मौका मिला। बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है।"

दिलीप जोशी भारतीय टेलीविजन के सबसे लंबे समय तक चलने वाले सिटकॉम ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में जेठालाल की भूमिका निभाते हैं। यह शो चित्रलेखा पत्रिका में दिवंगत स्तंभकार-नाटककार तारक मेहता के साप्ताहिक गुजराती कॉलम ’दुनिया ने उंधा चश्मा’ पर आधारित है। यह टीवी शो पहली बार 2008 में प्रसारित हुआ था। इसके 3,300 से अधिक एपिसोड आ चुके हैं और पिछले 17 साल से यह लगातार लोगों का पसंदीदा शो बना हुआ है।

हाल ही में दिलीप जोशी स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना से मिले थे। इसकी एक तस्वीर समय रैना ने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। तस्वीर में वे एक कार्यक्रम में एक-दूसरे के बगल में खड़े दिखाई दे रहे थे। दोनों ने मीडिया के लिए फोटो भी क्लिक करवाए। इस दौरान दिलीप एक रंगीन जैकेट पहने बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। समय रैना ने एक काले और सफेद रंग का एथनिक आउटफिट पहना था।

