अनु मलिक ने किया खुलासा, धर्मेंद्र को उनका कौन सा गाना पसंद आया था

मुंबई, 6 जून (आईएएनएस)। संगीतकार और गायक अनु मलिक ने बताया कि उनके किस गाने को दिवंगत दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने बहुत पसंद किया था।

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आईएएनएस के साथ एक खास बातचीत में, अनु मलिक ने बताया कि बॉलीवुड के 'ही-मैन' को फिल्म 'यमला पगला दीवाना' का उनका गाना 'पल पल ना माने टिंकू जिया' बहुत पसंद था।

म्यूजिक कंपोजर ने आगे कहा कि देओल परिवार, खासकर सनी देओल के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं।

अनु मलिक ने आईएएनएस को बताया, "धर्म जी (धर्मेंद्र) के साथ मेरा रिश्ता हमेशा से बहुत अपनापन भरा रहा है। मैं सनी (देओल) के भी बहुत करीब रहा हूं। मैंने उनकी दूसरी फिल्म 'सोहनी महिवाल' के लिए भी म्यूजिक दिया था।"

कुछ पुरानी यादें शेयर करते हुए कंपोजर ने कहा, "धर्म जी को मेरा म्यूजिक बहुत पसंद था। असल में, मैंने एक बार एक मजेदार गाना बनाया था, 'पल पल ना माने टिंकू जिया', और धर्म जी, जो खुद बहुत खुशमिजाज इंसान हैं, उन्हें वह गाना बहुत पसंद आया। उन्हें मेरे सुरीले गाने भी बहुत पसंद थे। वह मुझे परिवार के सदस्य की तरह मानते थे, इसलिए हम अक्सर मिलते रहते थे।"

अनु मलिक ने बताया, "क्योंकि हम उनके गाने देखते और पसंद करते हुए बड़े हुए हैं, इसलिए मैं हमेशा उनके सम्मान में उनके चरणों में रहता था। मैं उनसे यह भी पूछता था कि उनका कोई खास गाना कैसे शूट किया गया था। हालांकि, वह कुछ नहीं कहते थे और बस मुझे देखते रहते थे।"

उन्होंने अनुभवी एक्ट्रेस हेमा मालिनी के साथ अपने संबंधों और उनके साथ काम करने के अनुभव के बारे में भी बात की।

अनु मलिक ने कहा, "हेमा जी के साथ मेरा पहला जुड़ाव फिल्म 'मार्ग' में हुआ था। फिर हमने साथ में 'आवारगी' की, जिसे भी हेमा जी ने ही प्रोड्यूस किया था। उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया है। जब मैं गाने कंपोज करता था, तो वह लगातार फीडबैक देती थीं। जब उनकी फिल्म 'एक चादर मैली सी' आई, तो उन्हें मेरा म्यूजिक बहुत पसंद आया। हेमा मालिनी से ज्यादा खूबसूरत इंसान कोई नहीं हो सकता।"

--आईएएनएस

एससीएच/एएस