मनोरंजन

Amy Virk Film : फिल्म 'गोडे गोडे चा 2' कॉमेडी के साथ ही मजबूत सामाजिक संदेश देगी : एमी विर्क 

एमी विर्क की 'गोडे गोडे चा 2' हंसी और सामाजिक संदेश के साथ अक्टूबर में रिलीज होगी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 25, 2025, 08:55 AM
फिल्म 'गोडे गोडे चा 2' कॉमेडी के साथ ही मजबूत सामाजिक संदेश देगी : एमी विर्क 

मुंबई: पंजाबी अभिनेता एमी विर्क अपनी आने वाली फिल्म 'गोडे गोडे चा 2' का प्रमोशन कर रहे हैं। इस फिल्म का पोस्टर हाल ही में लॉन्च किया गया था। इसके पोस्टर लॉन्च कार्यक्रम में एमी विर्क ने आईएएनएस से खास बात की।

फिल्म के पोस्टर में महिलाओं और पुरुषों की जंग दिखाई गई है, जो अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। एमी विर्क ने फिल्म 'गोडे गोडे चा 2' के बारे में बताते हुए कहा कि यह फिल्म एक मजेदार कॉमेडी फिल्म ही नहीं, एक मजबूत सामाजिक संदेश भी देगी।

एमी विर्क ने आईएएनएस से कहा, “इस फिल्म की महिलाएं पुरुषों को अपनी उंगलियों पर नचाती नजर आएंगी, और यह पहले पार्ट से भी ज्यादा हंसी का डोज देने वाली है। खास बात यह है कि इस बार भी फिल्म कॉमेडी के साथ एक मजबूत सामाजिक संदेश लेकर आई है। हम यह ध्यान रखते हैं कि पुरुषों का पक्ष भी इसमें नजरअंदाज न हो। दमदार पंचलाइन्स और महिलाओं के प्रमुख किरदारों से सजी यह फिल्म दर्शकों को न सिर्फ हंसाएगी बल्कि जरूरी संदेश भी देगी। मैं खुद इसे लेकर बेहद उत्साहित हूं और आपके साथ इस मनोरंजन से भरपूर सफर का इंतजार कर रहा हूं।”

सीक्वल का निर्देशन विजय कुमार अरोड़ा ने किया है और इसकी स्क्रिप्ट जगदीप सिद्धू ने लिखी है। इस फिल्म में एमी विर्क और तान्या सिंह की जोड़ी दिखाई देगी।

तान्या ने फिल्म के बारे में बताया, “पहली फिल्म इसलिए खास बनी क्योंकि उसने परिवार की कहानी के साथ पुरानी परंपराओं को हल्के-फुल्के अंदाज में चुनौती दी थी। इस बार महिलाएं और भी सशक्त नजर आएंगी, कॉमेडी और मजेदार होगी, और समानता का संदेश पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली तरीके से सामने आएगा।”

यह फिल्म पंजाबी फैमिली कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'गोडे गोडे चा' का सीक्वल है। इस फ्रेंचाइजी का पहला पार्ट लोगों को काफी पसंद आया था। फिल्म ने कमाई के साथ ही सर्वश्रेष्ठ पंजाबी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी हासिल किया था। वीएच मीडिया और जी स्टूडियोज इसे मिलकर प्रस्तुत कर रहे हैं। फिल्म 'गोडे गोडे चा 2' दुनियाभर में 22 अक्टूबर को रिलीज होगी।

 

 

Tanya SinghPunjabi FilmsGodday Godday Cha 2Amy VirkPunjabi CinemaZee StudiosComedy Drama

Related posts

Loading...

More from author

Loading...