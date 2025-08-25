मनोरंजन

Amrapali Dubey: आम्रपाली दुबे का ग्रीन सूट में दिखा देसी अंदाज, 'गुलरी के फुलवा बालम' गाना किया शेयर

आम्रपाली दुबे का इंस्टाग्राम वीडियो वायरल, ‘गुलरी के फुलवा बालम’ गाने पर दिया शानदार एक्सप्रेशन।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 25, 2025, 12:44 PM
मुंबई: भोजपुरी सिनेमा में जब भी चर्चित कलाकारों की बात होती है, तो आम्रपाली दुबे का नाम सबकी जुबान पर आता है। अभिनेत्री न सिर्फ अपने अभिनय से बल्कि सोशल मीडिया पर पोस्ट से भी प्रशंसकों के दिलों में राज करती हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है।

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह 'गुलरी के फुलवा बालम' गाने में शानदार एक्सप्रेशन दे रही हैं। लुक की बात करें तो आम्रपाली ने ग्रीन कलर के सूट के साथ मिनिमल मेकअप किया हुआ है। वहीं, वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "कौन सा अपराध हुआ कि मेरा सांवरिया (प्रिय) मुझसे दूर हो गया और उसने मुझसे अपनी नजरें फेर लीं।"

आम्रपाली की वीडियो को देखकर प्रशंसक उनकी काफी सराहना कर रहे हैं। वे उन्हें 'हार्ट' और 'फायर' 'इमोजी' शेयर कर रहे हैं।

बता दें, 'गुलरी के फुलवा बालम' गाना साल 2018 में आई फिल्म 'मेहंदी लगाके रखना-2' का है, जिसको कल्पना पतोवरी और रजनीश मिश्रा ने अपनी आवाज दी है। गीतकार प्यारे लाल कवि हैं और रजनीश मिश्रा ने इसे संगीतबद्ध किया है।

अभिनेत्री की लोकप्रियता केवल फिल्मों और म्यूजिक वीडियोज तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है। उनके इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वह प्रशंसकों को अपडेट देने के लिए अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं। अभिनेत्री ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2008 में टीवी सीरियल 'सात फेरे: सलोनी का सफर' से की थी। इसके बाद उन्होंने साल 2014 में भोजपुरी सिनेमा में एंट्री ली। उनकी पहली फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' थी। इसके बाद वह 'निरहुआ हिंदुस्तानी 2 और 3', 'बॉर्डर', 'निरहुआ चलल लंदन', और 'शेर सिंह' में नजर आ चुकी हैं।

अभिनेत्री के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वे जल्द ही 'स्वर्ग से प्यारा घर हमारा' और 'मातृ देवो भव:' हैं। इसके अलावा, वह 'सास कमाल बहू धमाल' और वेब सीरीज 'पूर्वांचल' में भी नजर आएंगी।

 

