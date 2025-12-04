मनोरंजन

Amrapali Dubey Song : रिलीज हुआ आम्रपाली और निरहुआ का नया रोमांटिक गाना 'सेनुरवा महान', दिखा पति-पत्नी का प्यार

आम्रपाली–निरहुआ की रोमांटिक जोड़ी फिर छाई, ‘सेनुरवा महान’ हुआ रिलीज
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 04, 2025, 09:22 AM
रिलीज हुआ आम्रपाली और निरहुआ का नया रोमांटिक गाना 'सेनुरवा महान', दिखा पति-पत्नी का प्यार

मुंबई: भोजपुरी सिनेमा की पॉपुलर जोड़ी आम्रपाली दुबे और निरहुआ उर्फ दिनेश लाल यादव का नया रोमांटिक गाना रिलीज हो गया है।

गाने में निरहुआ अपनी ऑनस्क्रीन पत्नी आम्रपाली पर दिल खोलकर प्यार लुटाते दिख रहे हैं। गाने को आम्रपाली दुबे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल 'आम्रपाली दुबे ऑफिशियल' पर रिलीज किया गया है। फैंस को गाना पसंद भी आ रहा है।

आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव का नया रोमांटिक गाना 'सेनुरवा महान' रिलीज हो गया है। गाने में आम्रपाली दुबे और निरहुआ का विवाह दिखाया गया है। गाने के बोल पति द्वारा पत्नी के लिए दिखाए समर्पण-भाव को भी दर्शाते हैं। गाने में आम्रपाली निरहुआ की तारीफ करती नहीं थक रही हैं, क्योंकि वे उनकी छोटी-छोटी चीजों का बराबर ध्यान रख रहे हैं।

'सेनुरवा महान' गाने को इंदू सोनाली ने अपनी आवाज दी है और गाने के लिरिक्स विकास चौहान ने लिखे हैं। गाने के म्यूजिक डायरेक्टर शुभम तिवारी हैं। फैंस भी आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव के नए गाने पर प्यार लुटा रहे हैं। एक यूजर ने गाने की तारीफ कर लिखा, "निरहुआ आप अभिनय के बादशाह हैं और मेरे पसंदीदा स्टार भी। आपके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता है।"

एक अन्य फैन ने लिखा, "आपकी और आम्रपाली की जोड़ी स्क्रीन पर तहलका मचा देती है। ऐसे ही प्यारे-प्यारे और पारिवारिक गाने लेकर आते रहिए।"

इससे पहले आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव का विदाई गीत 'बिटिया पराई होली' रिलीज हुआ था। गीत इतना मार्मिक था कि फैंस का आंसू रोक पाना मुश्किल था। इस गीत में भी आम्रपाली दुबे और निरहुआ की शादी को फिल्माया गया और बाद में एक बेटी की विदाई और परिवार के सूनेपन को दिखाया गया। गाना दो हफ्ते पहले रिलीज हुआ था और गाने पर अब तक 2 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं।

आम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव जब भी कोई नया गाना या फिल्म लेकर आते हैं, वह हिट साबित होता है। दोनों एक साथ 35 से ज्यादा फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं और आम्रपाली के भोजपुरी करियर की शुरुआत निरहुआ की फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' के साथ हुई थी। पहली ही फिल्म हिट देने के बाद आम्रपाली ने बैक टू बैक निरहुआ के साथ फिल्में की थीं।

 

 

Romantic SongIndian Music NewsBhojpuri SongsNew Song ReleaseAmrapali DubeyBhojpuri CinemaNirahua

Related posts

Loading...

More from author

Loading...