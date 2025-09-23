Amrapali Dubey Bhojpuri : आम्रपाली दुबे की 'टीवी वाली बीवी' का फर्स्ट लुक जारी, फैंस ने दिया रिएक्शन

मुंबई: भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आपकी चहेती आम्रपाली दुबे ने नवरात्रि के पावन अवसर पर अपकमिंग फिल्म 'टीवी वाली बीवी' का फर्स्ट लुक जारी किया है।

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस पोस्टर में आम्रपाली टीवी स्क्रीन के फ्रेम में आराम से बैठी नजर आ रही हैं, जैसे वह टीवी देख रही हैं। वहीं, उनके को-स्टार टीवी फ्रेम के नीचे फंसे हुए दिख रहे हैं। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन इतने मजेदार हैं कि लगता है टीवी का भारी-भरकम फ्रेम उनके सर पर लटक रहा हो। यह सीन फिल्म के टाइटल 'टीवी वाली बीवी' को बखूबी बयां कर रहा है। फिल्म के पोस्टर से फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि यह एक कॉमेडी फिल्म होगी।

कैप्शन में आम्रपाली ने लिखा, "नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारी फिल्म 'टीवी वाली बीवी' का फर्स्ट लुक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कैसा लगा, जरूर बताइएगा"

फैंस के कमेंट्स की बाढ़ आ गई है, जहां लोग इसे 'सुपरहिट' बता रहे हैं।

इश्तियाक शेख बंटी द्वारा निर्देशित इस फिल्म के निर्माता संदीप सिंह, पंकज तिवारी और चंद्रभानु रमन हैं। कॉनसेप्ट भी संदीप सिंह का है, जबकि स्क्रिप्ट राइटर अरबिंद तिवारी हैं। वहीं, संगीत साजन मिश्रा का है।

फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मारूदा शर्मा, नेहा उपाध्याय और विशाल यादव हैं। डायलॉग्स हरेश सावंत ने लिखे हैं और एडिटिंग का जिम्मा नागेंद्र यादव का है। कोरियोग्राफी का काम सोनू प्रीतम ने किया है।

भोजपुरी सिनेमा में आम्रपाली दुबे का जलवा हमेशा से खास रहा है। 'घूंघटवाली सुपरस्टार' और 'निरहुआ रिक्शावाला' जैसी हिट्स के बाद यह फिल्म उनके कलेक्शन में नया तड़का लगाएगी। फैंस अब रिलीज डेट का इंतजार कर रहे हैं।

उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वे जल्द ही 'स्वर्ग से प्यारा घर हमारा' और 'मातृ देवो भव:' में नजर आएंगी। इसके अलावा, वह 'सास कमाल बहू धमाल' और वेब सीरीज 'पूर्वांचल' में भी दर्शकों का मनोरंजन करेंगी।